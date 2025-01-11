「我不是青鳥，我是憲訴當事人」 民眾闖釘孤枝舞台抗議憲訴法修惡

現場民眾闖進「111釘孤枝」舞台區，站在藍委前高舉印有「我不是青鳥，但我是憲訴當事人，憲訴法修惡侵害我們的司法正義，就連兒童性侵追訴年限都等釋憲」白紙抗議。（記者陳逸寬攝）

2025/01/11 18:18

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今天（11日）號召支持者到自由廣場「111釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲、抗議司法不公，群眾高喊「綠色威權、司法不公」。國民黨立委約下午4點上台宣講聲援，不過發言前突爆插曲，一位民眾高舉手舉牌，強調自己不是青鳥，是憲訴當事人，批評憲訴法修惡侵害司法正義。

民眾黨今天舉行「111拒絕綠色威權，還我司法正義」集會活動，國民黨立委賴士葆、林沛祥、林德福、謝龍介、吳宗憲、翁曉玲、徐巧芯、羅廷瑋、廖先翔、牛煦庭、羅智強、張嘉郡、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、林倩綺、葉元之、顏寬恒，以及無黨籍高金素梅委員等人都到場聲援。主辦單位宣布，截至下午4點20分，現場共有8萬人。

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介紹國民黨立委上台宣講時，一名現場民眾突然闖進舞台區，站在藍委前高舉一張A4紙，上面印著「我不是青鳥，但我是憲訴當事人，憲訴法修惡侵害我們的司法正義，就連兒童性侵追訴年限都等釋憲。」隨後被民眾黨副祕書長許甫等工作人員包圍請下台。

立法院上個月三讀通過由藍白陣營主導的憲訴法修正案，明定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名；參與評議的大法官不得少於10人，且違憲判決至少要有9人同意。立法院院會昨處理行政院所提出憲訴法覆議案，國民黨團、民眾黨團先聯手表決通過不邀行政院長列席說明，再以62票對51票否決覆議案。

民眾黨副祕書長許甫等工作人員包圍將人請下台。（記者陳逸寬攝）

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