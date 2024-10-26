酸黃國昌、翁曉玲「法界小丑」 林智群：有民意支持也不能違憲

備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，認定立法程序雖合憲，但多項爭議法條皆屬違憲。（資料照）

2024/10/26 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，認定立法程序雖合憲，但多項爭議法條皆屬違憲，律師林智群譏諷，「提出違憲法案的黃國昌、翁曉玲，法界小丑got！」他也以希特勒為例，說明在民主時代大家要尊重民意，但民意有時候也會被迷惑而做出錯誤判斷，並強調「就算是有民意支持，也不能違憲，不然憲法秩序運作就會面臨崩潰，反而可能變成獨裁國家」。

針對國會職權修法釋憲案，憲法法庭昨下午宣判大部分條文違憲。國民黨立法院黨團書記長林思銘表達最強烈抗議，批評大法官根本是民進黨附隨組織，並稱把國會牙齒都拿掉，如何發揮監督功能？國民黨立委翁曉玲也批評，大法官就是保皇大法官，質疑大法官限縮立法院監督權、包庇護航行政權。民眾黨團總召黃國昌也砲轟，台灣民眾黨會提出自己的修法版本，但釋憲的結果內部邏輯錯亂和荒謬讓人匪夷所思，會讓接下來的修法變得很困難。

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律師林智群昨下午則在臉書發文諷刺，「提出違憲法案的黃國昌、翁曉玲，在法界總算拿到了屬於自己的歷史定位了！」他酸二人是「法界小丑got、違憲王者」。

昨晚間林智群也再度發文指出，翁曉玲最喜歡講國會最大，民意最大，所以藍白愛怎麼修法，就怎麼修法，大法官解釋、憲法法庭判決，他們不一定要聽從，不一定要遵守。不過對此他強調「民主時代，大家要尊重民意沒錯，但民意有時候也會被迷惑而做出錯誤判斷」。

林智群也以希特勒為例，表示當年希特勒不是靠政變，而是靠民意當上總理的，是德國人民一票一票選出來的，但納粹黨在國會取得多數後，就開始推「授權法案」，取得絕對權力。

一開始雖有一個總統興登堡可以制約希特勒跟納粹黨，但在興登堡去世後，「納粹黨過半數、有民意基礎的國會」，就通過一個法案，把總統權力授予總理希特勒，這個法案讓希特勒變成「元首」，甚至在公投程序裡面獲得88%的支持，希特勒正式實施獨裁統治。

林智群說，「希特勒一路走來，都是有民意支持的喔！」、「但不管是『授權法案』或後來的『總統職權授予總理法案』，其實都是違憲的！違反威瑪憲法的！但民眾支持，憲法法庭又能怎麼樣？」

林智群表示，後來在二戰結束後，德國人反省為何民主政體在民意支持下，竟然變成獨裁政權？也因此發展出「防衛性民主」概念，就是防止任何人以多數人的名義將獨裁統治加諸眾人之上，如果出現威脅憲政秩序的政黨，國家可以強制解散。

林智群說，台灣也有這個法條，憲法訴訟法也有規定解散違憲政黨的法條。不過他提到這個並非是要主張解散哪個政黨，而是強調「人民也會犯錯！」「就算是有民意支持，也不能違憲」，不然憲法秩序運作就會面臨崩潰，反而可能變成獨裁國家。

林智群表示，像藍白如果堅持修法癱瘓憲法法庭，在他看來不但違憲，還可能造成「賴總統跟行政院獨裁的國家」，因為已經沒有憲法法庭可以制約行政權。他也強調「不是說民進黨一定會變獨裁政權，但沒有憲法法庭的環境，就是沒人可以制約行政權」，並酸「那些最喜歡講綠共的藍白政治人物、藍白支持者，到最後會發現，他們才是綠共政權的推手，世界上有這麼蠢的事情嗎？」

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