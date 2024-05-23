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袁紅冰2月早披露統戰內幕！習近平指示「戰場在立法院」

立法院21日續審藍白未順利闖關的相關法案，議場外擠滿冒雨抗議藍白黑箱的民眾。（資料照）

立法院21日續審藍白未順利闖關的相關法案，議場外擠滿冒雨抗議藍白黑箱的民眾。（資料照）

2024/05/23 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨在立法院強推國會擴權法案，與民進黨團火爆對峙，21日議場外更擠滿抗議藍白黑箱的民眾，對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享，中國流亡作家袁紅冰今年2月披露的中共對台統戰內幕，不少網友看完後，再對比近期立院種種亂象，直呼「毛骨悚然」。

矢板明夫22日晚間在臉書表示，「這幾天因為立法院的亂象，迫使上萬群眾上街頭抗議。才有不少人注意到，我的好朋友、旅澳作家袁紅冰，早在今年2月就披露了中共的統戰作戰計畫，現在看起來應該是真的⋯⋯」

總部位於美國紐約的《看中國》今年2月6日以「【袁紅冰熱點】內幕首發：習統戰新指示 全面搞亂滲透台灣！戰場就在立法院！」為題發表長文，矢板明夫特別節錄文章重點：「袁紅冰披露，接到習近平的指示之後，中共國台辦迅速行動起來，並在1月27日就向習近平和王滬寧提交了一份文件，題目叫做《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》。這份文件現在已經發到中共各個省市自治區的統戰部、政協和地方國台辦的主管領導一級。」

「（中共）就是要通過特定人士，敦促韓國瑜、傅崐萁和國民黨立法院的黨團，運用議會改革的名義，提出立法院的調查權、總統的質詢權、反台獨法等法案。即使這些法案一時難以通過，也足以造成臺灣立法權的混亂，甚至停擺，進而有效地降低民進黨行政當局的執政效率，也就是降低賴清德總統的執政效率。」

網友紛紛表示，「如果是真的，這計畫也太成功了吧」、「袁紅冰果然不是危言聳聽！」、「這篇文章是2月寫的，藍白作亂是現在進行式，看了令人毛骨悚然」、「一切都照著劇本走......」、「最可惡的是，國眾兩黨配合，戴安全帽，捕手護具的氣勢十足。從沒看過用這樣的底氣去批評中國天天越界的共機，從沒有！」、「當全國人民讓國會沒有過半，賴清德的執政效能注定就不會好了。我不是說這份計畫的真偽，而是要說，小英執政這八年，全民反滲透和統戰的力道，實實在在被分化得很嚴重！」

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