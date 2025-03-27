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    國台辦將柯文哲案檢察官列「台獨打手」 陸委會：企圖恫嚇承審法官

    國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，將台北地檢署檢察官林俊言等11人列入，揚言依法追責。（記者陳鈺馥翻攝）

    國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，將台北地檢署檢察官林俊言等11人列入，揚言依法追責。（記者陳鈺馥翻攝）

    2025/03/27 17:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦昨（26日）設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，台北地檢署檢察官林俊言等11人被列入。陸委會發言人梁文傑今天批評，中共羅列這張名單的企圖是要展現，中共是島內愛國統一力量的保護傘，現在擴大到恫嚇民間人士、檢察官，企圖恫嚇案件承審法官。

    國台辦發言人陳斌華昨天聲稱，截至26日下午5時，共收到323封檢舉。被舉報人員包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝、陳柏源等。

    除網紅「八炯」溫子渝、劉世芳之外，林俊言、林俊廷是承辦柯文哲貪污案的公訴檢察官，台灣司法檢調人員也被中共拉清單。陳斌華揚言，「將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責」。

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，中共政協主席王滬寧在2月底的對台工作會議上，表示要堅定支持「島內愛國統一力量」，從昨天發布的舉報名單可以看出，這是他們的具體支持行動。

    梁文傑分析，從國台辦所列人名和列舉行為來看，大致可以看出有關聯性，比如北檢的林俊言、林俊廷兩位檢察官，可能是被列為羅織罪名打壓在野黨，北檢的林達檢察官因為經常辦國安案件，可能是被列為蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士。

    梁文傑指出，內政部長劉世芳可能是被列為威脅解散愛國統派團體，也就是統促黨。「八炯」和「閩南狼」則是被列為公然侵害中配權益，大概的關聯性可以看得出來。

    梁文傑談及，中共羅列這張名單的企圖是要展現，中共是島內愛國統一力量的保護傘，中共過去是恫嚇政治人物、恫嚇學者、恫嚇向富察這樣的文化界人士，現在擴大到恫嚇民間人士、一般網紅及檢察官。

    梁文傑批評，當然意在言外是說，中共接著還要恫嚇案件的承審法官，然後影響法官判決，我們認為這是對台灣內政的全面滋擾，它不但要干預台灣政治，還要干預台灣司法，這不但凸顯中共對台灣滲透統戰的嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範。

    梁進一步說，我們很高興看到民眾黨早上有發聲明，譴責中共干預司法，這樣的聲明讓中共企圖無法得逞，畢竟司法案件判決一定有人滿意、有人不滿意，不管結果如何都是台灣內部的事，如果你不滿意，就向專制政權求救，那是引狼入室、引火自焚。

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