習近平中風有「3證據」？ 矢板明夫一一破解：還在加速中！

近日網上瘋傳習近平在三中全會召開期間中風。（路透）

2024/07/21 19:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共第20屆三中全會於本月15日至18日召開，由於官方未曾公布有中國國家主席習近平身影的開會照，官媒《新華社》還突然刪掉歌頌習近平的特稿，在網上引發習近平健康出現問題的揣測，還有傳聞稱他是中風。對此，近日直言這「一眼看出來就是假新聞」的前日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，昨天（20日）再跳出來破解網上主張習近平出事的「3個證據」，直言「雖然可能令很多人失望，但習近平還在繼續加速中」。

針對有關習近平中風的傳聞，矢板明夫在臉書發文表示，「目前主張『習出事了』的『證據』主要有3條。第1，是懷疑央視造假，說新聞中播放的三中全會閉幕式影片其實是開幕式時錄製的。其理由是拍攝會埸大畫面中，與會人員大部分穿著深色的西裝上衣，但一些人好像因為熱脫掉了上衣、穿著白襯衫，但仔細觀察開幕式和閉幕式的影片，發現所有穿白襯衫的人坐的位置完全一樣。於是就有人分析說『這種機率非常非常小』，可能是習近平在會議中被緊急送醫，沒有出席閉幕式，央視只好拿開幕式的影片再次使用，來欺騙觀眾。」

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「我也仔細觀看了影片，又和以前的中央總會時的影片對比。得出的結論是那些穿白色衣服的人，並不是脫掉了西裝上衣，而是海軍軍官，因為他們穿的是軍裝，所以從遠處看起來像白襯衫。因為所有中央委員和中央候補委員的座位都是固定的，所以穿白色衣服的人的位置相同，並不是一件奇怪的事情。」

矢板明夫接著說：「有人提出的第2條證據，是越南勞動黨總書記阮富仲過世，中國發出的唁電並不是以習近平的名義，而是以中共中央的名義。於是就解釋說，習近平可能已經不省人事、甚至已經不在人世，所以沒辦法以自己的名義發電報。這種說法，好像有道理，但是不符合邏輯。如果中共決定隱瞞習近平出事的消息，一定要花很大力氣，怎麼可能在這麼明顯的小事上露出馬腳。」

「事實上，中共和推行社會主義的北韓、古巴、寮國、越南的執政黨之間有特殊的關係。對方的黨魁如果在任中過世、中共都會以黨中央的名義發唁電。朝鮮勞動黨總書記金正日2011年過世時，就是以中共中央的名義發的唁電。」

至於第3個證據，「有人說中國國內很多地方鞭炮、白酒已經賣到斷貨，一定是有民眾事先得到了『習已經不行了』的消息，準備來慶祝了。我對這種說法，也持懷疑態度，比如當年薄熙來倒台時，我在北京當記者，薄是2012年3月中旬被雙規的，中國官方大概1個月以後才發布消息，我們外媒從3月下旬就開始有詳細報導了，但我周圍的中國人大部分是官方發表之後才知道的。他們知道重要消息，一般要比外媒要慢很多，如果鞭炮和白酒都缺貨了，常駐北京的主要外媒竟然沒有一家報導此事，那就太不符合常識了。」

最後矢板明夫直言，「雖然可能令很多人很失望，但我的結論是：『習近平沒有中風，還在繼續加速中』。」

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