謝國樑200萬誰拿去？吳靜怡：間接證實根本沒進到民眾黨

檢廉偵辦京華城弊案行、收賄金流，前台北市長柯文哲的USB中，國民黨籍基隆市長謝國樑被記載捐贈200萬元。媒體人吳靜怡今質疑，民眾黨完全不回應，顯然間接證實謝國樑那筆200萬根本沒有進到民眾黨。（資料照）

2024/10/26 10:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢廉偵辦京華城弊案，調查行、收賄金流，民眾黨主席、前台北市長柯文哲的USB中，國民黨籍基隆市長謝國樑被記載捐贈200萬元。媒體人吳靜怡今發文質疑，如果那200萬有拿到黨部，那就是媒體誤解柯文哲，但民眾黨完全不回應，顯然間接證實謝國樑那筆200萬根本沒有進到民眾黨。

媒體人吳靜怡在臉書發文，一開頭就套用萬聖節的梗，諷刺「柯文哲在政壇到底搞什麼鬼？原來就是『不給糖，就搗蛋！一顆糖，200萬！』」她也指出「謝國樑的200萬是不是就有放在民眾黨黨部？這麼簡單的自家問題都遲遲回答不出來，整天嘴上還嚷嚷揭弊，豈不是笑話」、「謝國樑的200萬如果有拿到黨部，那麼就是媒體們誤解了柯文哲，但民眾黨完全不回應，顯然間接證實謝國樑那筆200萬根本沒有進到民眾黨」、「又或者，民眾黨最沉重的擔心，就是200萬一不小心就追到那筆1500萬了」。

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針對USB也記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」、「2022/10/1謝國樑200邱佩琳」，吳靜怡認為，「同一個資料文件所採的欄位邏輯應該是相同的，所以2022年10月1日，謝國樑交了200萬現金給邱佩琳，邱佩琳把現金給了誰？由誰來做入金的動作？是橘子（許芷瑜）還是小李子（李文宗）？入金之後如何把不合法的現金轉換成合法的錢，而這些錢，誰拿去用了？」她也直言「整套流程看起來就是柯文哲允許下所設計的」。

陳智菡稱冷錢包為廠商贈品 吳靜怡質疑勾串說法

針對民眾黨立院黨團主任陳智菡稱，檢調在柯文哲家搜到的冷錢包，其實是廠商送的紀念品，像有些活動會送的悠遊卡一樣，吳靜怡也質疑「陳智菡突然學會誠實，承認有冷錢包，公開解釋就是廠商贈品，背後意圖是什麼？」她也舉出地檢延押理由之一：「有證人未傳喚到庭，同有勾串共犯或證人之虞」，並質疑「會不會企圖要告訴未到案的人，如果遇到冷錢包的問題，回應是贈品即可！而未到案的人，會不會就跟冷錢包有關係，才會讓陳智菡急於承認有冷錢包。」

吳靜怡也諷刺，「民眾黨發言人很少說實話，只會直指別人造謠，早就從戰狼變成整天喊狼來的壞孩子」。

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