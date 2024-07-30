再破習近平「出事」謠言 矢板明夫：總加速師還在繼續加速

中國國家領導人習近平。（美聯社）

2024/07/30 11:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共第20屆三中全會18日落幕，由於官方未曾公布有中國國家主席習近平身影的開會照，官媒《新華社》還突然刪掉歌頌習近平的特稿，在網上引發揣測習近平健康出問題，還有傳聞稱恐中風或被軟禁？對此，資深媒體人矢板明夫判定是謠言，也解釋判斷的依據，強調「總加速師習近平並沒有出事，還在繼續加速中」。

矢板明夫在臉書PO文表示，7月18日三中全會結束以後，「習近平出事了」的說法在網路上傳得沸沸揚揚。其中，最常見的說法有三個：1、三中全會上反習派發動了政變，習近平失去了政治主導權。2、國家軍委副主席張又俠發動兵變，軟禁了習近平。3、習近平突發疾病，已經不能視事，三中全會後去越南大使館弔唁阮富仲總書記的，是習近平的替身」。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，首先，他判斷習近平沒有出事的最大理由是「中國國家機器運轉正常」，試想，如果一個國家的最高決策者突然出事了，暫定接班人最先要做的就是「防止出亂子」，為避免「重要人物出逃」以及和外國發生「不必要的糾紛」，一般的情況是暫停外交和國防動作，但是三中全會以後，中國外交部長王毅、副部長馬朝旭仍然按照計畫出訪，共機繼續繞台、還有轟炸機跑到美國阿拉斯加上空繞了一圈，從這些動作可以推測，中南海的權力平衡沒有發生什麼大的變化。

矢板明夫指出，其次，在共產黨中央委員會議上如果發生嚴重對立、無法擺平的情況，會議一般會延期，因為黨中央不可能在解決矛盾之前讓中央委員們回到自己的崗位。1959年的8屆八中全會（廬山會議）和1970年的9屆二中全會都開了14天，1978年的11屆三中全會，加上發生兩派激烈衝突的中央工作會議，一共開了40天，這一屆三中全會按預定議程4天就結束了，所以應該沒有發生衝突。

矢板明夫續指，張又俠發動兵變的可能性也很小，因為軍委副主席沒有實質兵權，能在北京發動兵變的是中部戰區、北京衛戍區、武警北京總隊等單位的軍官，都是張又俠指揮不動的，「當然，最有可能的是中央警衛局」，但中央警衛局的指揮權在中央辦公廳主任蔡奇手上。「如果說是蔡奇發動兵變，還比較有說服力」。

矢板明夫直言，至於說習近平用替身的說法，就更不可能了，現在人臉識別技術已經非常先進，逃亡的通緝犯經過多次整容、一般人看來早已面目全非，但電腦卻能夠很簡單就識別出來，如果習近平用替身露面，當天就會被歐美日本的情報機關立刻分析出來。幾天之後，一定會被該國媒體爭先恐後報導。

矢板明夫直言，所以，他的結論還是「總加速師習近平並沒有出事，還在繼續加速中」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法