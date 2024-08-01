中國各地淹大水習近平｢演都懶得演｣ 矢板明夫：比金正恩還不如

中國國家領導人習近平（左）、北韓國家領導人金正恩（右）。（美聯社）

2024/08/01 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日對平安北道、慈江道的嚴重洪災問責，撤換了道委責任書記和社會安全大臣，抨擊其位居要職卻「嚴重懈怠」。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，湖南、重慶等地大水、災情嚴重，但中共的大人物們，基本上都不聞不問，連北韓領導人金正恩都不如。

矢板明夫在臉書PO文表示，今年夏天的暴雨和颱風，使很多國家受到了影響。據北韓媒體報導，北韓受到的影響也非常大，目前人員傷亡情況尚不明朗，北韓軍方正在加速運輸救援物資和協助災區。北韓媒體昨天發佈了朝鮮勞動黨總書記金正恩到災區視察的圖片和影像。其中有一張坐在橡皮艇上視察救援工作的照片，在日本的網路上引起了熱議。

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矢板明夫指出，他在中國和日本都採訪過地震和洪水的災區。據他的印象是，在民主國家，政治人物在災害發生後第一時間趕到現場的作用，其實並不是很大。因為媒體會積極報導災情，救援工作也會在專家的指導下有條不紊地進行，而政治人物趕到現場，主要是聽取各方面的匯報，能做出的決策並不是很多。有時候反而會給救援工作添亂。等救災工作告一段落之後，再來現場聽取災民們的困難、再主導重建工作，說不定效果會更好。

矢板明夫續指，但是在獨裁專制國家，政治人物去現場絕對有效，因為獨裁國家都是絕對的「官本位」，如果大官不去，媒體一定不會重視，甚至不敢報導，災情就可能被下級官員隱瞞起來，當年，溫家寶當中國總理的時候，只要發生大規模的天災人禍，他一定會第一時間趕到現場，他也曾多次同行採訪。溫家寶喜歡在媒體前表演，當年還被諷刺為「影帝」。但是很多災民因為溫家寶的到來，得到了地方政府實質上的幫助，也是事實。

矢板明夫直言，現在習近平率領的中共領導班子，已經沒有溫家寶式的人物。連金正恩都不如。前不久湖南、重慶等地大水、災情嚴重，但中共的大人物們，基本上都不聞不問。官媒報導也非常少。有生活在北方的中國人，都不知道南方大水。有人總結說「中國人一半泡在水裡，另一半蒙在鼓裡」。

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