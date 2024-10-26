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    台東雨夜女子濕坐馬路陰森魅笑 網驚問：是人嗎？

    台東市更生路與傳廣路口一張雨夜照片引起網路熱議。（圖擷取自台東大小事）

    台東市更生路與傳廣路口一張雨夜照片引起網路熱議。（圖擷取自台東大小事）

    2024/10/26 09:21

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東昨天下大雨，晚間有民眾聲稱在更生路與傳廣路口的科技執法桿下見1少女濕答答坐在路上，拍下照片PO上網路，引起網友回應「是人嗎」？認為她的笑容陰森恐怖，警方趕到現場則未見人影，答案無解，但在網站社團引發熱烈討論。

    「有人認識這妹妹嗎？外面下著大雨在更生路傳廣路口」！台東1位網友在臉書社團「台東大小事」貼出傳廣路與更生路口的畫面，濕淋淋的雨夜，有位少女坐在科技執法桿下方，雙手抱著屈膝的雙腿，對著鏡頭淺笑。網文還稱原本看她是在雨中奔跑。

    少女在雨夜中坐在馬路上並不尋常，且圖片效果也被認為有點陰森，此文及照片立即引發熱烈回應：「眼神不對，有吃藥嗎」、「這樣拍有點可怕……看起來也太恐怖」、「這看起來是失戀」、「這是在拍MV嗎？」、「或許剛分手，需要有人安慰照顧」、「下雨又那麼大，快去看看吧」、「假的」、「比例不對是人嗎」、「笑得心裡發寒，確定是人嗎？」

    不少網友質疑圖片真假，但有其他網友貼文回應說也有看到圖中這位少女，台東警分局馬蘭派出所也貼文回應說「有關反應的內容經本所派員至現場及週邊查訪未發現，若有發現可疑，可撥打110或089-226492報警處理」。

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