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    救亡圖存 波音考慮出售太空業務

    波音員工大罷工延長，使多數產線停擺，進而讓波音財務危機更加惡化。（路透）

    波音員工大罷工延長，使多數產線停擺，進而讓波音財務危機更加惡化。（路透）

    2024/10/26 21:27

    〔編譯魏國金／台北報導〕曾協助人類首度登月的美國波音公司，現在想退出太空競賽。華爾街日報報導，知情者透露，波音正考慮出售其美國太空總署（NASA）的業務，包括陷入困境的太空船「星際飛機」（Starliner）及其支持國際太空站運作的項目。

    報導說，這項波音新執行長歐特伯格（Kelly Ortberg）精簡公司、救亡圖存的努力尚屬初期階段，有可能最終沒有達成任何交易。

    波音正陷入日益嚴重的財務危機。其最大工會已拒絕兩項合約議案，並延長罷工，致使其多數飛機製造產線停擺。與此同時，波音的太空與國防項目也因延誤與成本超支而陷入困境。財報顯示，波音第3季虧損61.7億美元（1974.4億台幣），為2020年以來最大虧損。

    一些消息來源稱，波音預料將保留其商業與軍用衛星業務，以及繼續負責監督「太空發射系統」（SLS）的項目。SLS是NASA出資委託波音建造的一枚巨型火箭，以啟動未來的月球探險任務。兩年前，該火箭成功完成首次飛行。

    八月間出任波音執行長的歐特伯格表示，他正評估出售資產，以及放棄問題項目的可能性，除了核心的商業與國防業務外，其他所有都在考慮之列。

    他說，「我們寧可少做一些，但做得更好，而不要做很多，但都做不好；我們必須思考這家公司5年甚或10年後的樣子，以及做這些事是增加公司的價值，抑或是讓我們分心」？

    歐特伯格九月間開除波音國防與太空業務首長。該部門為美國國防部生產噴射戰鬥機與直升機。今年前九月虧損31億美元（994.44億台幣）。

    在歐特伯格加入之前，波音曾與億萬富豪貝佐斯的太空公司「藍色起源」（Blue Origin），就接管部份NASA計畫進行討論。藍色起源一直在為未來的NASA與商業任務，準備自己的火箭，以與「死對頭」馬斯克的SpaceX一爭高下。

    無論波音是否最後出售星際飛機與國際太空站的業務，這兩個項目都面臨不確定性，因為NASA希望約在2030年，讓該太空站脫離軌道。NASA已表示，仍對星際飛機的下一步進行分析，包括如何讓該太空船取得批准，以開始執行定期接送太空人的任務。

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