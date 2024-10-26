日電器大廠「船井電機」破產倒閉！2千員工瞬間失業

船井電機破產，負債高達461億日圓，2000名員工也被即刻解僱。（擷取自FUNAI官網）

2024/10/26 20:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本電器製造商「船井電機」近日宣告破產，負債高達461億日圓（約新台幣97億元），據日媒分析，可能原因與國際削價競爭、經營績效低迷、管理階層頻繁異動等因素有關。船井電機也於24日接獲法院通知後，進行破產程序，當天並召開緊急說明會，宣布立刻解僱全體約2000名員工，面對公司突然倒閉，讓不少員工感到震驚。

綜合日媒報導，船井電機以縫紉機業務起家，於1959年進入了晶體管收音機的製造領域，隨後再擴展至電視、錄影機、音響等影音相關設備的製造與銷售，並以「FUNAI」品牌成功打入北美市場，於液晶電視領域一度擁有領導地位。然而，近年來中國廠商的競爭日趨激烈，加上北美市場需求萎縮，船井電機逐漸失去競爭優勢，導致連年虧損。截至今年3月底，其負債金額已達約460億日圓。

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由於海外子公司的不良投資醜聞，加上利潤惡化，2021年被秀和系統控股收購並下市。轉為控股公司制度後，公司內部的管理階層頻繁更換，導致經營體制陷入混亂，才造成難以挽回的局面。

船井電機在24日緊急召開員工說明會，向全體約2000名員工宣布即刻解雇，而這約2000名員工直至25日發薪日當天，仍未拿到薪水。面對突如其來的失業，一位工作17年的員工表示，相較於憤怒，大部分員工都能冷靜地接受事實。

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