日本拉麵店倒閉潮 專家指出：無法適應通膨的公司正被淘汰

外媒報導，今年上半年日本已有49家拉麵店因負債而破產，知名拉麵店「麵屋大聖」也不斷調高售價，熱門品項漲幅程度更是達47％。（路透）

2024/10/24 23:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，日本拉麵店面臨倒閉潮，今年上半年已有49家拉麵店因負債而破產，知名拉麵店「麵屋大聖」也為了應對上漲的原物料，不斷調高售價，熱門品項漲幅程度更是達47％。報告指出，全國破產數較去年同期上升了18.6％，專家則表示大環境正將無法適應通膨的公司淘汰。

路透報導，日本知名拉麵店「麵屋大聖」為了應對不斷上漲的原物料，只好調高售價。據了解該店自從1年多前在東京開店後，已調漲了3次價格，其中最熱銷的品項「特製拉麵」漲幅程度更是高達47％，老闆日景大聖（Taisei Hikage）透露「拉麵本該是便宜又美味的食物，如今對大眾來說已是昂貴的負擔」。

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報導指出，今年拉麵店破產店家創下歷史新高，反映出生活成本上漲的壓力。根據日本帝國數據庫（Teikoku Databank）的報告，今年1到7月，有49家拉麵店因負債至少1000萬日圓（約新台幣211萬元）而申請破產，預計今年將超過2020年54家拉麵店破產紀錄。

而拉麵店的困境反映出更大的趨勢，就是未能適應通膨的公司正不斷倒閉。帝國數據庫表示「截至9月，全國破產案件較去年同期上升了18.6％，達到4990起」。第一生命研究所的經濟學家長濱俊宏（Toshihiro Nagahama）說「就像拉麵店一樣，提供商品和服務的公司正將成本轉移到商品價格上，而那些無法轉移成本的公司會被逐漸淘汰」，他補充「過多的『殭屍』企業，或無法提高生產力或工資的企業繼續存在，可能會拖累日本經濟」。

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