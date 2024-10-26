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    超正政戰士1天竄紅！網驚為天人：現在軍人都這麼美嗎

    網友大讚葉采青「清新的外表真的有助於國軍加分」。（截取自IG/eunice830220）

    網友大讚葉采青「清新的外表真的有助於國軍加分」。（截取自IG/eunice830220）

    2024/10/26 21:15

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕軍人給人第一印象大都是較彪悍、勇猛的氣質，有女網友發現有位超正女國軍的IG，並稱讚清新外表有助國軍加分，觀察一陣子也發現她很正派，直呼「現在的軍人這麼美嗎！」吸引許多媒體今日爭相報導。

    女網友在Dcard發文表示，她發現一位超正女國軍的IG，並分享許多張氣質美照，大讚她，「給人的感覺完全不會像一堆瞎妹一樣討人厭，雖然看到一堆人在那邊喊，看到她就想簽志願役很好笑，但我覺得這樣清新的外表真的有助於國軍加分，觀察她一陣子也發現她很正派」，並表示雖然同為女性但還是相當崇拜，興奮喊「現在的軍人這麼美嗎！」

    貼文曝光後，網友也大讚，「這個姊姊人超好！朋友認識她，有跟她講過電話，是個很溫暖又很有力量的人！覺得就算只能看到照片也很棒」、「這水準不是因為在軍中才算漂亮欸」、「正到想簽進去了」。

    事實上，這名超美國軍是陸軍第六軍團關渡地區指揮部的政戰中士葉采青，過去因為姣好的容貌也曾被分享至PTT表特版，她在IG上也常分享軍中日常及她拍攝的莒光園地，亮眼的外型也被網友封為「國軍田中千繪」，吸引1.3萬名粉絲追隨。

    陸軍第六軍團的政戰中士葉采青，外型姣好被網友封為「國軍田中千繪」。（截取自IG/eunice830220）

    陸軍第六軍團的政戰中士葉采青，外型姣好被網友封為「國軍田中千繪」。（截取自IG/eunice830220）

    葉采青亮眼的外型在IG吸引1.3萬名粉絲追隨。（截取自IG/eunice830220）

    葉采青亮眼的外型在IG吸引1.3萬名粉絲追隨。（截取自IG/eunice830220）

    葉采青在九份老街。（截取自IG eunice830220）

    葉采青在九份老街。（截取自IG eunice830220）

    葉采青在九份。（截取自IG eunice830220）

    葉采青在九份。（截取自IG eunice830220）

    葉采青生活面貌。（截取自IG eunice830220）

    葉采青生活面貌。（截取自IG eunice830220）

    葉采青生活面貌。（截取自IG eunice830220）

    葉采青生活面貌。（截取自IG eunice830220）

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