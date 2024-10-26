週六悶熱有雨 降雨熱區1圖秒懂

2024/10/26 05:55

首次上稿 10-25 22:44

更新時間 10-26 05:55

週六台灣附近水氣仍多，各地天氣較不穩定，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣附近水氣仍多，週六（26日）各地天氣較不穩定，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨；溫度方面，各地白天高溫為30至33度，低溫回到24至26度，請民眾多留意天氣變化。

中央氣象署預報，週六大氣環境也不穩定，中部以北地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，午後熱力加成之下，南部地區及中部以北山區可能有局部大雨發生，由於過去累積相當可觀的雨量，土石較為鬆軟，民眾如前往山區請務必注意自身安全。

第20號輕度颱風「潭美」，下午2時中心位於鵝鑾鼻西南方610公里的海面上，朝西的方向進行；第21號颱風「康芮」，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2570公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，而北轉時間仍有不確定性，氣象署持續觀察。

溫度方面，週六馬祖整天氣溫22至27度，台灣各地及澎湖、金門低溫24至26度，白天高溫在花東地區及澎湖28至29度，其他地方30到33度。

天氣風險公司指出，潭美颱風逐漸脫離台灣附近，預估週六白天悶熱，午後有熱對流降雨機會，東半部地區持續有局部短暫陣雨機會，西半部以多雲天氣為主，要注意午後時段可能有短暫陣雨，不排除有瞬間較大雨勢，南部平地有較高機會受到影響。

紫外線方面，除了連江縣為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週六受颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部擴散稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，週六馬祖整天氣溫22至27度，台灣各地及澎湖、金門低溫24至26度，白天高溫在花東地區及澎湖28至29度，其他地方30到33度。（擷取自中央氣象署）

第20號輕度颱風「潭美」，位於鵝鑾鼻西南方610公里的海面上；第21號颱風「康芮」，位於鵝鑾鼻東南東方2570公里的海面上。

紫外線方面，除了連江縣為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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