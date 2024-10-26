週日北部、東半部有陣雨 各地早晚較涼

週日（27日）北部、東半部地區、恆春半島等地，有局部短暫陣雨。（資料照）

2024/10/26 21:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（27日）台灣水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島等地有局部短暫陣雨，其他地區以多雲為主。白天高溫達30至31度，夜晚至清晨低溫約24至26度，早晚較涼，請民眾多留意天氣變化。

中央氣象署指出，週日（27日）水氣仍多，降雨範圍擴大。預計北部、東半部地區、恆春半島及外島的澎湖、金門、馬祖會出現局部短暫陣雨，且降雨時間不定；其他地區雖主要以多雲為主，但午後受對流影響，各地仍可能出現局部陣雨。清晨時段，西半部地區也可能有局部降雨，濕氣較重。降雨強度雖然不大，但由於雨勢分布零星且時間不確定，建議民眾出門攜帶雨具，隨時做好準備。

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週日馬祖仍有較強陣風，晚起中部以北沿海空曠地區及馬祖、澎湖將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；週日西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，沿海作業或活動請特別注意安全。

溫度方面，週日夜晚清晨各地低溫約24至26度，白天高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱。

第20號輕度颱風潭美，今（26日）下午2時中心位於鵝鑾鼻西南方1120公里的海面上，朝西的方向進行；第21號颱風「康芮」，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1720公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，而北轉時間仍有不確定性，氣象署持續觀察中。

天氣風險公司指出，潭美颱風遠離，這週末天氣大致維持偏東風環境，整體空氣較為暖溼，白天溫度偏高，普遍都有30-32度或以上；上午降雨情況較為穩定，多雲到晴，午後因為陽光熱力作用造成熱對流發展，有機會出現局部雷雨的情況，甚至有些地方降雨會延續到晚間，外出遊玩民眾需多加注意。

紫外線方面，週日除了基隆市、台南市、高雄市為「中量級」外，其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為偏東風，西半部擴散稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，週日夜晚清晨各地低溫約24至26度，白天各地高溫約30至31度，感受上溫暖稍熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日除基隆市、台南市、高雄市為「中量級」外，其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

第20號輕度颱風潭美，今下午2時在鵝鑾鼻西南方1120公里的海面上。（擷取自中央氣象署網站）

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