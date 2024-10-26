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    下週一晚間有感降溫！康芮颱風西偏北轉關鍵日曝

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    2024/10/26 18:32

    〔記者吳亮儀／台北報導〕下週一（28日）晚間變天！中央氣象署預報，下一波東北季風28日報到，白天起氣溫開始下降、夜間會有感降溫。另外，康芮颱風預計在下週一到下週二北轉，影響台灣的程度將視北轉角度而定，下週三到下週五北部和東北部的天氣，都會受外圍環流影響。

    氣象署預報員張竣堯表示，明天（27日）水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。下週一（28日）有波東北季風報到，白天起就會開始降溫，夜間就會很明顯變涼。下週二（29日）之後，北台灣白天溫度約25度左右，中南部約30度，夜間到清晨各地約22度到24度。

    張竣堯指出，下週一到下週二是觀察康芮颱風北轉的關鍵期，比起昨天的預報，今天的預報的確更往西移了，而週一到週二北轉往日本琉球海域前進後，北轉的時間點和幅度攸關影響台灣的程度。

    「目前看來康芮颱風有增強到中度颱風的機會，若靠近台灣大概就是中颱的強度」，張竣堯說，預報上還有三到五天，且看法分歧。

    根據氣象署預報，30日到11月1日同時受到東北季風以及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，大台北及東北部地區並有局部較大雨勢發生，東部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後東南部、中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

    張竣堯說，11月2日康芮颱風預計就會遠離，屆時北部及東北部地區的天氣會轉為有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    康芮颱風預計下週一到下週二北轉。（氣象署提供）

    康芮颱風預計下週一到下週二北轉。（氣象署提供）

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