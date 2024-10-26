澳洲消防猛男月底現身墾丁逛大街 與打火弟兄沙灘排球賽

澳洲消防猛男10月31日起造訪屏東3天。（縣府提供）

2024/10/26 13:55

首次上稿 10-25 22:48

更新時間 10-26 13:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕知名的澳洲消防員日曆猛男，預計10月31日起造訪屏東3天，除了公益捐款活動，並與屏東縣消防弟兄進行消防競賽與墾丁沙灘排球賽，也會到墾丁大街夜市，不少女性民眾打趣直呼「墾丁觀光要因此復活了嗎？」

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澳洲消防員行程於10月31日晚上到屏東晚餐，並逛屏東夜市；11月1日上午到屏東動物之家參加公益捐款慈善會，接著到屏東特搜大隊與屏東消防弟兄相見歡，並進行消防趣味競賽；下午逛屏東市勝利星村後，前往墾丁逛墾丁大街。

11月2日與屏東縣消防隊員在南灣沙灘進行沙灘排球大賽，當地業者也會組成啦啦隊一起炒熱氣氛；中餐在後壁湖享用海鮮後，下午到車城福安宮及看海美術館參訪，之後結束屏東行程。

屏東縣政府表示，在醫生李伯寧引薦下，澳洲消防員日曆猛男與縣府公益合作，除了與屏東縣消防員進行專業技能PK外，也將走訪縣內勝利星村、墾丁、看海美術館等景點，並到動物之家參加公益捐款慈善會，為屏東公益城市行銷。

澳洲消防猛男將逛大街、打排球。（縣府提供）

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