起火片》澳洲消防猛男首度來台 與新北消防隊員拼肌情

2019-07-30 17:37

〔記者簡亭宇／新北報導〕做公益還能養養眼！每年都很熱銷的新北市消防局猛男月曆，今年邀請6位澳洲消防猛男一起加入公益活動，台灣隊員與澳洲隊員一起比肌肉、比力氣，也趁此趟公益合作交流台、澳消防相關技術知識。

台灣與澳洲消防局拍攝公益月曆已行之有年，但今年是首度攜手合作，消防猛男們一字排開，氣勢一點都不輸專業模特兒，健美的身材都是靠著平日訓練而來，澳洲消防員Cameron Simpso：「這是我第一次來到台灣，我在澳洲參與公益拍攝已經有5年的經驗，今天也很榮幸來到台灣參與這樣的活動。」

在進行正式的月曆拍攝前，台澳隊員們先進行了一段小競賽，雙方隊員露出古銅色肌肉比拼引體向上，最後台灣隊員勝出，海山分隊任元平謙虛的說：「這次交流覺得他們身體真的練得很好，這次的比賽感覺對方也是有放水才會贏。」

2020的消防猛男月曆，目前預計在今年11月會在「新北消防發爾麵」臉書粉絲團發布公益販售資訊，11年來首度台澳合作的月曆，想必到時候會引起民眾的搶購熱潮。

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