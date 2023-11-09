台澳猛男消防員同框 加入棒球魂行銷公益猛男月曆

台灣新北市消防局今天邀請澳洲消防猛男，交流兩國消防猛男年曆，並拉抬2024新北消防年曆買氣。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/09 11:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣新北、澳洲消防猛男交流睽違4年，今天再度合體，替新北市消防局剛發表的猛男月曆打氣宣傳，台澳消防猛男現場也大秀肌肉，加上今年新北消防年曆另一焦點，職棒球星也加入宣傳，吸引不少粉絲、市民參加。

今天的台澳消防猛男交流在新北市消防局南雅特搜分隊登場，包括新北市消防局副局長陳崇岳、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表劉培希 （Patrick Hafenstein）、主角消防猛男、正妹、職棒富邦悍將球星江少慶、李宗賢、10名澳洲消防員到場，更有上百名消防、義消、粉絲見證。

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新北消防局副局長陳崇岳表示，2024新北消防公益年曆剛開賣，由消防、義消猛男、正妹與職棒富邦悍將球星、啦啦隊共同拍攝，發表當天吸引不少粉絲拍攝、索取簽名，也在超商發售搶購，今天邀請澳洲消防猛男前來共同宣傳，不但延續之前合作，也深化雙方在救災領域的交流。

新北消防局首在2018年間，邀請澳洲消防員共同發表2019年消防年曆，開啟兩國消防月曆交流，接續在2019年合作拍攝、2020年共同發行消防形象月曆，今年透過澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處，再次邀請10名澳洲消防員到新北，與2024年消防形象月曆代言人共同宣傳，合體做公益。

新北消防月曆為全國首創，迄今推出已16屆，長期以來榮獲民眾讚賞目光，2024年新北消防形象月曆以「消防強棒，新北之傲」為主題，結合消防、義消、職棒富邦悍將及啦啦隊員聯名拍攝，今日也特別邀請富邦育樂公司總經理陳昭如及職棒球員江少慶、李宗賢共同出席，參與這場跨國公益月曆交流盛會，展現台澳消防活力、棒球熱血精神。

陳崇岳表示，消防員全年無休守護人民安全，積極參與公益活動，2024消防形象月曆已在全家便利商店通路公益販售，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，銷售所得扣除必要成本將全數捐給好日子愛心大平台幫助弱勢族群，也呼籲民眾關懷弱勢，購買月曆傳遞愛心。

台灣新北市消防局今天邀請澳洲消防猛男，交流兩國消防猛男年曆，並拉抬2024新北消防年曆買氣。（記者吳仁捷翻攝）

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