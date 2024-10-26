在「最美果菜市場」內看歌仔戲 台南地景藝術節人潮爆滿

「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行臺南400農漁地景藝術節的壓軸演出，與攤商熱絡互動，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/26 14:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「臺南400農漁地景藝術節」今天在有「全國最美青菓市」封號的新化果菜市場壓軸演出，由深受歡迎的唐美雲歌仔戲團擔綱，直接於展售區內搭設舞台，精彩呈現，還與攤商趣味互動，粉絲湧至，爭睹國內知名小生的風采，人潮爆滿；主辦單位也準備了1300份消費滿百的抵用券，以及週邊景點的門票優惠等好禮大放送，成功炒熱氣氛。

在果菜市場內看歌仔戲，對民眾而言，幾乎都是初體驗，感到新奇，開演時間還沒到，就見到先來卡位的鄉親父老，座無虛席，有的只在兩側走道站著觀賞，擠得水洩不通，正副市長黃偉哲、葉澤山等也都專程出席，與大家同樂。

請繼續往下閱讀...

今天搭設的臨時舞台，以各式蔬果為背景，堆疊了塑膠籃，也契合攤商生意繁忙的意象，副議長林志展與議員李偉智、余柷青，還有新化區長吳金喜、農會總幹事林侑融等也都到場。

開場致詞的葉澤山，先感謝各界的協助，讓活動順利進行，尤其在果菜市場內看戲、演出，對於一般民眾與唐美雲團隊而言，都是首度嘗試，大家的努力，成就了精彩的地景藝術節目，真的很難得。

葉澤山透露，當初策展人提議在果菜市場演出，原本他還擔心會受限於環境因素，無法成行，沒想到，唐美雲現勘後，非常滿意，才有精彩呈現。

葉澤山提到，新化果菜市場內不僅環境優質，貨品也齊全，民以食為天，與人、地最有關聯的正是農產品，且是日常生活一環，透過傳統戲劇，勾串出地方的歷史文化，別具意義。

唐美雲今天獻上充滿活力的《文化遊園》戲碼，演出期間，還搭乘電動搬運車巡禮市場內，並與蔬果攤商互動，隨後，安童哥與孫悟空等角色也陸續登台，說、學、逗、唱，贏得滿堂彩。

唐美雲依照劇情，將表演區延伸至市場內的攤位， 並與業者對戲，將傳統藝術帶入庶民生活，並呈現台南物產豐饒得一面，也透過故事敘述，讓觀眾知道地方的文化歷史。

現場也安排青農市集，讓民眾有更多元的採買選擇，主辦單位更準備了1300份消費滿百的抵用券，以及週邊景點的門票優惠等好禮大放送，吸引人潮。

台南農產運銷公司總經理楊弘義說，適逢新化果菜市場2週年慶，準備了500份（1000張）消費滿百折30的抵用券，欣賞歌仔戲，還可享購物優惠，有效帶動買氣。

周邊景點部分，觀旅局贊助180組的太陽能船雙人套票與120組的紀念毛巾雙人套票，中興大學新化林場也提供500張優惠券，讓參加地景藝術節民眾可以順遊，行銷地方特色。

「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行臺南400農漁地景藝術節的壓軸演出，與攤商熱絡互動，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行臺南400農漁地景藝術節的壓軸演出，展售區內直接搭設舞台，精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行臺南400農漁地景藝術節的壓軸演出，正副市長黃偉哲、葉澤山都到場觀賞，與鄉親同樂。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法