第22屆同志遊行登場 194團體響應估18萬人上街

「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

2024/10/26 15:20

首次上稿 13:37

更新時間 15:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在老天賞臉的晴天下，在台北市政府前廣場熱鬧開展，主辦單位邀集194個團體、110個攤位乃至歐美、東亞等各國辦事處與團體等相挺，並號召六路彩虹大隊，預計今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。

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台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，今年同志遊行主題為邁向共融交織共生，而共融就是企業界長期談的DEI的I（Diversity, Equity and Inclusion），擴大到整個社會也適用，亦是同志遊行近年倡議概念，盼社群與個人意見真的被放進決策，尊重個別差異，社會才是所有人共生之處。

台灣同志遊行媒體發言人戴佑勳表示，今年匯聚194個團體報名，彩虹市集有110攤，其中公益合作突破30攤，而周邊友善飯店首次超過20家響應，並有多國辦事處參加，包含英國、美國、加拿大、荷蘭、瑞典、紐西蘭、澳洲等，以及馬來西亞、香港、日本、韓國等團體跨海相挺。

戴佑勳指出，遊行舞台也廣邀NGO團體上台倡議，包含針對免術換證、原住民乃至愛滋團體等，尤其今年邀關愛之家分享愛滋社群老化問題，感染者隨醫療進步壽命跟一般人無異，但長照需求尚未被看見。

而近期免手術就申請更換身分證性別的議題，在社群媒體沸沸揚揚，女性擔心被跨性別者闖入浴廁或更衣空間等，對此，戴佑勳從同志遊行主辦單位角度，他說，每一個性別議題都複雜且交織，同志遊行支持不分性別、性傾向、性別認同等，都有免於恐懼跟安全使用空間的權利，以及不被質疑的權力，但兩件事不應互斥，希望友善制度支持跨性別者不被質疑，但友善空間有賴安全協助管道，以及性別友善意識，推廣跟教育性自主權及身體界線，才是根本解決之道。而操作順性別女性跟跨性別對立與恐慌，不會讓女性群體更安全，反而會忽略父權體制下，二元性別框架造成的限制。

今年遊行26日下午在台北市政府前廣場集結並出發，共有紅黃橙紫綠藍6大彩虹隊伍領軍，號召35台花車，分南北路線繞行市區，而往年在各花車上擔任主持的變裝皇后，今年也集結站上紫色花車大隊，要讓台灣更多人了解，變裝皇后不是配角。

「邁向共融、交織共生！」第22屆同志遊行今（26日）在台北市政府前廣場熱鬧開展。（記者劉信德攝）

號召六路彩虹大隊，預計今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。（記者劉信德攝）

有多國辦事處參加，包含英國、美國、加拿大、荷蘭、瑞典、紐西蘭、澳洲等，以及馬來西亞、香港、日本、韓國等團體跨海相挺。（記者劉信德攝）

第22屆同志遊行26日登場，共194團體響應今年共融共生主題，預計今年有望突破18萬人上街，讓台灣看見更多元社群。圖左為同志遊行媒體發言人戴佑勳、中為台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨。（記者吳柏軒攝）

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