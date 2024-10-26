台東部落大學造船展 推廣原住民海洋文化與工藝

台東縣政府今天在原住民文化創意產業聚落舉行「Lima來造船」，展示阿美族傳統製筏文化的珍貴技藝。（記者黃明堂攝）

2024/10/26 15:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今天在原住民文化創意產業聚落舉行「Lima來造船」，展示阿美族傳統製筏文化的珍貴技藝，並辦「Kahirahira 南島生活」部落大學山海音樂會，慶祝部落大學課程圓滿結束。

活動由莿桐部落婦女會帶來開幕演出，莿桐部落船團組織則獻上採藤歌，透過動人的吟唱讓現場觀眾沉浸在阿美族迷人的音樂氛圍中，山海音樂會還邀請部落及文健站的學員，以歌舞營造出歡快熱鬧的現場氛圍。

請繼續往下閱讀...

縣長饒慶鈴指出，台東部落大學近年來在各部落積極開辦多元的傳統文化與工藝課程，去年首次於蘭嶼舉辦拼板船造船培訓課程，成功打造並試航一艘單人拼板船。今年延續成功經驗，重點聚焦阿美族的傳統製筏文化，展現出阿美族與海洋之間的深厚連結。

原住民族處進一步說明，部落大學在產業發展、語言文化、社群營造及實用技能等重要領域設計了豐富多元的課程。去年開設80班課程，今年則提升至93班，學員總人數更達近1700人次。在本次成果展中，縣府也特別表揚了表現優異的學員與老師，期盼學員們將在部落大學所學運用於生活中，推動部落的持續發展。

此次「Lima來造船Ⅱ」成果展內容豐富，涵蓋田野調查報告、傳統製筏培訓課程紀錄、實物展示，以及部落交流學習成果，展覽時間至11月17日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法