田尾公路花園 人氣回籠！ 「植物與它們產地市集」湧人潮

田尾鄉農會舉辦「植物與它們產地市集」吸引爆滿人潮，遊客消費滿千送遊園車體驗。（記者顏宏駿攝）

2024/10/26 15:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕入秋以來，氣溫轉涼，田尾公路花園人氣開始回籠！今天田尾鄉農會舉辦「植物與它們產地市集」吸引爆滿人潮，配合消費滿千送遊園車體驗，一整天下來田尾公路花園的遊客不間斷，處處可見排隊人潮。

今年6月至9月因為天氣異常炎熱，田尾公路花園遊客大幅滑落，但入秋以來，天氣轉涼，遊客逐漸回籠，今天農會舉辦「植物與它們產地市集」就出現爆滿人潮，主辦單位推出消費滿千送遊園車體驗，讓爆滿的人潮擴散到公路花園各個景點和店家，業者說，「久旱逢甘霖」，遊客都回來了。

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田尾鄉農會總幹事吳政憲說，因為6月到9月是彰化天氣最熱的時候，民眾缺少賞花心情，暑假其實是田尾的觀光淡季，但雙十節過後，遊客回籠，農會抓緊機會大力行銷在地植物及花卉。

他說，近年田尾的花藝業者不斷創新，開發獨有品種的花卉和多肉植物、香草植物，最近鹿角蕨、豬籠草也很風行。

吳政憲指出，花藝植物絕對不會退流行，除了農民的品種創新研發外，還有它具有療癒身心靈的功能，例如「植物與它們產地市集」就強調植物的小巧、擺飾，透過植物的形狀、顏色，經由澆灌、生長而產生療癒的功能，將小盆栽擺放在房間、辦公室，可以增加生活情趣，這也是該活動歷久不衰的原因。

現場除了有80個人氣植物攤位外，今年田尾鄉農會特別把「綠色植物」與「藝術創作」相結合，邀請「過山貓工作室」，前來規劃展出「岩花～高山暨園藝耐旱植物」，展出會走的蔓藤「山烏龜」、勁爆的「龜甲龍」、綠色巨獸「鹿角蕨」，大自然的淨化空氣機「龜背芋」；還規劃有「菊花多元利用特展」，期盼透過專業老師的指導，善用菊花來美化生活環境，並推出11場適合親子共同參與的「花卉體驗活動」，活動持續至27日。

多肉植物猶如水晶，高貴卻不貴。（記者顏宏駿攝）

這是「石頭玉」的多肉植物，目前很受歡迎。（記者顏宏駿攝）

活動現場有插花教學，遊客爭相報名參加。（記者顏宏駿攝）

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