32萬1000元標出！南投監理站鐵支號牌再創高價 8888歷久不衰仍稱霸

南投監理站10月開放網路競標的自小客貨車號牌，鐵支號牌全部標出，其中BVM-8888再創近年標新高價，以32萬1000元得標。（南投監站提供）

2024/10/26 15:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站標售BVM英文代碼的自小客貨車新號牌，此次沒有事先宣傳，但B開頭代碼的號牌頗受青睬，4號相同的鐵支號全都被標走，且BVM-8888再創該站近年來標牌的新高價，32萬1000元標出，比5年前32萬元得標的BMB-8888，高出2萬1000元。

南投監理站1年會有數次的新號牌標售作業，繼農曆7月的電動自小客車和普通重型機車號牌標售之後，本月份也決標BMB英文代碼的自小客貨車的一、二、三級號牌，競標最激烈的都是被視為吉利數字的號牌，尤其是4號相同的鐵支號牌，鐵支號牌全被標走，近幾年一直是南投站最高價的8888再次成為第一高價，經45次出價，最後由32萬1000元得標，車主很快就繳清款項獎牌領走。

請繼續往下閱讀...

相較BMB-8888再創新高價，9999身價也不低，以13萬2000元得標；7777緊追其後，以11萬7000元得標。另外8889和8899也有不少人喜歡，各以5萬2000元和5萬元標走。

同樣被台灣車主視為吉利、有「雙雙對對」之意的6688、6699、3388等二級號牌都有人競標，像6688即以3萬6000元得標。南投監理站再釋出1133、1177、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3377、5566、6677、7788等12副牌，21日到23日開放競標，結果以5566最受喜愛，以1萬1000元得標。

南投監理站本週開放網路競標的雙雙對對號牌，11開頭的無人標售。（南投監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法