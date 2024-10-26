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    清水馬拉松嘉年華會開跑 萬聖節元素獎盃吸睛

    清水馬拉松嘉年華會開跑，清水國小足球隊員共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    清水馬拉松嘉年華會開跑，清水國小足球隊員共襄盛舉。（記者張軒哲攝）

    2024/10/26 15:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線路跑盛事「清水馬拉松嘉年華會」今日開跑，今年邁入第7屆，有多達2000多人報名，最年長75歲，還有5歲的小選手來參賽，今年有很多親子總動員，年輕父母推著嬰兒車或帶幼兒一起跑步，讓運動向下扎根。

    今日清晨議長張清照與運動局長游志祥、清水區長蔡慶生、紫雲嚴主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月、議會祕書長彭乾銘等人一起鳴槍，清水國小足球隊學童穿隊服賣力奔跑，場面熱鬧。張清照說，多年來已養成早睡早起好習慣，也每天快走、小跑步運動；今天他帶頭跑4公里，展現平日健身成果。

    今年賽程分為42K全馬、21K半馬，與12K、4K等不同賽程，讓所有人都可依自己體力參賽。今年獎盃非常特別，主辦單位不惜成本，邀請藝術家洪易設計以「馬在跑步」為主題並融入萬聖節的小南瓜等元素，別具童趣，許多選手說：「這次獎盃很不一樣，是為拼得這座獎盃而來的！」

    清水馬拉松嘉年華會進入第7屆，愈來愈多父母帶著小朋友一起參賽，全家一起快樂奔跑；有視障者也報名，由陪跑義工一起完成賽程。沿途義工設置美食補給站，提供香蕉、運動飲料和食物讓選手補充體力，終點的紫雲巖廣場還有香噴噴的芋頭米粉湯、紅豆湯、燒賣、粽子等美食，有選手說，食材豐盛，真很像美食嘉年華會。

    另外，梧農萬穗饗米季活動開幕，今日上午在梧棲區農會登場，上千民眾健走替活動揭開序幕。味丹企業集團喜迎成立70週年的重要里程碑，於台中富貴天心特區舉行70週年家庭日健走活動，場面熱鬧。

    清水馬拉松嘉年華會開跑萬聖節元素獎盃吸睛。（記者張軒哲攝）

    清水馬拉松嘉年華會開跑萬聖節元素獎盃吸睛。（記者張軒哲攝）

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