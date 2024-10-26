歸仁購物嘉年華從早嗨到晚 市集、小旅行、飆歌暢玩12小時

歸仁購物嘉年華持續到晚間，人潮不斷。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/26 20:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區公所與商圈首度聯手舉辦的購物嘉年華今天登場，市集、健走、小旅行、歌唱比賽、創意便當評選，馬拉松式的系列活動長達12小時，除了闖關好禮，還有1800張消費券大方送，人潮絡繹不絕，從早嗨到晚。

活動在歸仁文化中心前舉行，上午由展售市集率先登場，包含古早味料理，以及小吃、點心、農特產、手工藝，琳瑯滿目，民進黨立委王定宇與市議員鄭佳欣、陳皇宇，還有農會總幹事翁淑雲等嘉賓出席開幕儀式。

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由農會承辦的小旅行同步展開，外縣市遊客走訪穀倉、敦源聖廟以及七甲五街花卉區，還有採菱角與摘番茄體驗，中午享用由油飯、八寶丸、小封肉等組合的美味餐盒，透過采風活動行銷地方觀光。

歸仁昔稱「總舖師故鄉」，為了彰顯地方特色，中午還舉辦創意便當競賽，評審之一的「台菜王子」黃景龍，更是當場展現廚藝，教作特色料理，粉絲聚集圍觀，炒熱氣氛。

台南市烹飪商業同業公會理事長吳旭晃、歸仁在地深受歡迎的總舖師陳振旺等人也應邀擔任創意便當競賽的評審，攜手選出優勝料理。

首屆「微笑歸仁．有你、有我」購物嘉年華在市集活動展開後，一系列的才藝表演節目也依序登場，下午由區公所主辦的健走，市議員郭鴻儀等貴賓鳴笛後，600人浩浩浩蕩蕩出發。

健走全程近4公里，回到歸仁文化中心後，晚間歌唱比賽接力登場，有33人報名參加，依照抽籤號次，陸續上台獻藝，觀眾區座無虛席，對於選手們的優異表現，抱以熱烈掌聲。

經過初賽後，評審先選出10位優秀選手晉級，再以不同歌曲進行較量，直到晚間近9點圓滿落幕，這場購物嘉年華的系列活動持續了12小時。

主辦的歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆說，希望藉由購物嘉年華，讓轄內的店家更團結，且「聯合作戰」，全力行銷在地特色，產值繼續向上提升。陳興隆也感謝民代、企業、社團與友會等各界的相挺，爭取經費、贊助禮品、支援人力，讓籌備近1年的活動得以順利推展。

歸仁區長朱雅宏說，繁榮發展協會是南關線第一個商圈，將資源與能量匯聚，透過購物嘉年華的舉辦，推廣地方特色、活絡地方經濟，從現場人潮來看，活動相當成功。

知名的長安製麵廠也到場展售，年輕人返鄉幫忙，並協助系列活動的進行。（記者吳俊鋒攝）

配合購物嘉年華，歸仁區公所的健走活動在下午舉行，600人熱鬧出發。（記者吳俊鋒攝）

晚間歌唱比賽登場，選手們陸續上台演出。（記者吳俊鋒攝）

歸仁知名的陳家肉粽也到場設攤，產品熱賣。（記者吳俊鋒攝）

市集人潮不斷。（記者吳俊鋒攝）

歸仁購物嘉年華還舉辦創意便當競賽，邀請有「台菜王子」之稱的名廚黃景龍（左5）擔任評審，並協助頒獎。（記者吳俊鋒攝）

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