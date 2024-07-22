台南蛇類出沒10大行政區曝光 新化、仁德、白河居前3名

眼鏡蛇為台灣低海拔常見原生毒蛇，民間稱為飯匙倩。（徐偉傑提供）

2024/07/22 23:58

〔記者蔡文居／台南報導〕夏季蛇類出沒頻繁，根據台南市農業局捕蛇為民服務案件統計，今年上半年已捕捉2282條蛇，台南37個行政區中，新化區165隻居各區之冠，其次為仁德區、白河區、安南區及麻豆區，均達100隻以上。

農業局森保科統計，南市今年1至6月捉蛇案件共2282件，主要是針對蛇類侵入民宅的為民服務案件，其中，以臭青公（王錦蛇）捕捉732隻最多，其次為眼鏡蛇417隻，第3名為南蛇359隻。

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而捕蛇隻數前10名的行政區，依序為新化區165隻、仁德區122隻、白河區113隻、安南區105隻、麻豆區100隻、歸仁區99隻、新營區97隻、東山區91隻、柳營區85隻、後壁區和西港區各84隻。另外，永康區83隻排名第11，中西區最少只有3隻，北區、龍崎和左鎮區也只有個位數。

就捕獲蛇種來看，新化區以龜殼花、赤尾青竹絲最多，各捕獲35隻，其次為雨傘節23隻；仁德區以眼鏡蛇最多有33隻；白河區以黑眉錦蛇和臭青公較多，安南區以臭青公最多有46隻，眼鏡蛇25隻，麻豆區也是臭青公最多有37隻，眼鏡蛇25隻。

森保科長朱健明表示，這數據每年都會變動，其關聯性仍有待探究，不過，新化區幾乎每年都在前幾名，原因也不得其解，或許與鄰近山區的住戶較多有關，蛇類侵入住宅通報自然就多；另外，仁德、歸仁、安南區等也都經常榜上有名。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，現有物種資料未經鑑定可能多有錯誤，沒有將資料進行分析亦實屬可惜，期望未來能將資料進行整理，以利進行管理策略及民眾教育。

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