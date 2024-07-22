為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南蛇類出沒10大行政區曝光 新化、仁德、白河居前3名

眼鏡蛇為台灣低海拔常見原生毒蛇，民間稱為飯匙倩。（徐偉傑提供）

眼鏡蛇為台灣低海拔常見原生毒蛇，民間稱為飯匙倩。（徐偉傑提供）

2024/07/22 23:58

〔記者蔡文居／台南報導〕夏季蛇類出沒頻繁，根據台南市農業局捕蛇為民服務案件統計，今年上半年已捕捉2282條蛇，台南37個行政區中，新化區165隻居各區之冠，其次為仁德區、白河區、安南區及麻豆區，均達100隻以上。

農業局森保科統計，南市今年1至6月捉蛇案件共2282件，主要是針對蛇類侵入民宅的為民服務案件，其中，以臭青公（王錦蛇）捕捉732隻最多，其次為眼鏡蛇417隻，第3名為南蛇359隻。

而捕蛇隻數前10名的行政區，依序為新化區165隻、仁德區122隻、白河區113隻、安南區105隻、麻豆區100隻、歸仁區99隻、新營區97隻、東山區91隻、柳營區85隻、後壁區和西港區各84隻。另外，永康區83隻排名第11，中西區最少只有3隻，北區、龍崎和左鎮區也只有個位數。

就捕獲蛇種來看，新化區以龜殼花、赤尾青竹絲最多，各捕獲35隻，其次為雨傘節23隻；仁德區以眼鏡蛇最多有33隻；白河區以黑眉錦蛇和臭青公較多，安南區以臭青公最多有46隻，眼鏡蛇25隻，麻豆區也是臭青公最多有37隻，眼鏡蛇25隻。

森保科長朱健明表示，這數據每年都會變動，其關聯性仍有待探究，不過，新化區幾乎每年都在前幾名，原因也不得其解，或許與鄰近山區的住戶較多有關，蛇類侵入住宅通報自然就多；另外，仁德、歸仁、安南區等也都經常榜上有名。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，現有物種資料未經鑑定可能多有錯誤，沒有將資料進行分析亦實屬可惜，期望未來能將資料進行整理，以利進行管理策略及民眾教育。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蛇窟名不虛傳！台南這里才抓1隻 更大尾的「落網」
2024/07/19 08:09

蛇窟名不虛傳！台南這里才抓1隻 更大尾的「落網」
蛇進竹筒泡水消暑？ 溪頭園區：獵食青蛙啦
2024/07/20 14:54

蛇進竹筒泡水消暑？ 溪頭園區：獵食青蛙啦

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
炎夏蛇出沒！台南半年抓2千多條蛇 眼鏡蛇高居第2多
2024/07/22 14:45

炎夏蛇出沒！台南半年抓2千多條蛇 眼鏡蛇高居第2多
十八尖山夏季蛇多 竹市府籲繞道、勿擾、穿長褲包鞋
2024/07/18 15:44

十八尖山夏季蛇多 竹市府籲繞道、勿擾、穿長褲包鞋

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播