為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄眷村嘉年華登場 黃埔新村熱情邀民眾體驗

    高雄眷村嘉年華市集湧入眾多人潮。（高市文化局提供）

    高雄眷村嘉年華市集湧入眾多人潮。（高市文化局提供）

    2024/10/26 20:45

    〔記者蘇福男／高雄報導〕2024高雄眷村嘉年華今（26日）由鳳山黃埔新村熱鬧揭開序幕，黃埔眷村西側大草原空間也正式啟用，眷村住戶敞開大門，邀請民眾一同體驗眷村風情。

    今年眷村嘉年華由鳳山黃埔打頭陣，11月2、3日由岡山樂群村接棒，11月9、10日在左營建業新村舉行閉幕活動。

    今天活動現場有各式手作、走讀導覽、市集等活動，地方書店也特別企劃展覽與講座，適逢萬聖節，蘋果劇團、希舞集聚舞團與黃埔村內的驢子實驗室，帶來充滿萬聖氣息的演出與慶典，共同打造別具一格的萬聖眷村嘉年華。

    高市文化局副局長簡美玲表示，文化局持續推動眷村文化保存活化，透過「以住代護」政策，進行修復及活化，改善的同時讓眷村與周遭環境建立連結，像是今年完成了電纜地下化，改變眷村視野風貌，綠化地貌與修復老舊管線，都是重要也持續的工程計畫。更多高雄眷村嘉年華相關消息，請上「高雄眷村」官方網站（https://khvillages.kcg.gov.tw/）。

    2024高雄眷村嘉年華今日由鳳山黃埔新村揭開序幕。（高市文化局提供）

    2024高雄眷村嘉年華今日由鳳山黃埔新村揭開序幕。（高市文化局提供）

    黃埔眷村西側大草原結合眷村嘉年華主視覺，打造溫馨繽紛的野餐區。（高市文化局提供）

    黃埔眷村西側大草原結合眷村嘉年華主視覺，打造溫馨繽紛的野餐區。（高市文化局提供）

    雄商樂旗隊為眷村嘉年華起奏開幕之樂。（高市文化局提供）

    雄商樂旗隊為眷村嘉年華起奏開幕之樂。（高市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播