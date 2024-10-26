高雄眷村嘉年華登場 黃埔新村熱情邀民眾體驗

高雄眷村嘉年華市集湧入眾多人潮。（高市文化局提供）

2024/10/26 20:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕2024高雄眷村嘉年華今（26日）由鳳山黃埔新村熱鬧揭開序幕，黃埔眷村西側大草原空間也正式啟用，眷村住戶敞開大門，邀請民眾一同體驗眷村風情。

今年眷村嘉年華由鳳山黃埔打頭陣，11月2、3日由岡山樂群村接棒，11月9、10日在左營建業新村舉行閉幕活動。

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今天活動現場有各式手作、走讀導覽、市集等活動，地方書店也特別企劃展覽與講座，適逢萬聖節，蘋果劇團、希舞集聚舞團與黃埔村內的驢子實驗室，帶來充滿萬聖氣息的演出與慶典，共同打造別具一格的萬聖眷村嘉年華。

高市文化局副局長簡美玲表示，文化局持續推動眷村文化保存活化，透過「以住代護」政策，進行修復及活化，改善的同時讓眷村與周遭環境建立連結，像是今年完成了電纜地下化，改變眷村視野風貌，綠化地貌與修復老舊管線，都是重要也持續的工程計畫。更多高雄眷村嘉年華相關消息，請上「高雄眷村」官方網站（https://khvillages.kcg.gov.tw/）。

2024高雄眷村嘉年華今日由鳳山黃埔新村揭開序幕。（高市文化局提供）

黃埔眷村西側大草原結合眷村嘉年華主視覺，打造溫馨繽紛的野餐區。（高市文化局提供）

雄商樂旗隊為眷村嘉年華起奏開幕之樂。（高市文化局提供）

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