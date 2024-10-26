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    首頁　>　生活

    高雄萬聖節派對遊行鬼怪盡出 陳其邁扮黑白大廚發糖

    高雄萬聖節大遊行今晚登場，高雄市長陳其邁與AIT高雄分處長張子霖，分別別扮成「黑白大廚」的「黑湯匙」、「白湯匙」。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節大遊行今晚登場，高雄市長陳其邁與AIT高雄分處長張子霖，分別別扮成「黑白大廚」的「黑湯匙」、「白湯匙」。（記者許麗娟攝）

    2024/10/26 21:16

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄萬聖節今（26日）晚間在凹子底森林公園舉辦遊行表演派對，雖然一度天空不作美，但表演隊伍和民眾熱情不減，由於「黑白大廚」正當紅，高雄市長陳其邁與AIT高雄分處長張子霖，分別扮成「黑湯匙」、「白湯匙」，高喊「不給糖就搗蛋，大南瓜大家一起嗨」後，遊行隊伍熱鬧出發，現場喊話超過8萬人參與！

    高雄萬聖節遊行集結國內外表演團體與學童、家長的創意變裝，晚上6點自神農路分成5大隊，由市長陳其邁、高雄熊、蜜柑站長等領軍出發，隨後由小公視與在地出南方劇團、四維花式溜冰等組成的口袋小子皮擦和鉛筆滑輪隊等，澳洲Curious Legends 劇團的巨大魟魚和會發光的巨偶相當吸睛，以及紅鼻子馬戲團則以友丸巡夢號閃亮遊行花車等，都讓現場民眾驚呼連連。

    除了專業的團隊表演，高雄裕誠幼兒園、凹子底非營利幼兒園、中山非營利幼兒園、前金幼兒園、龍華非營利幼兒園、龍華國小附幼、新上國小、三民國小、中華藝術學校國小部也組成小鬼隊與閃亮隊一起參與遊行，有家長和小朋友一起扮成地獄版的黑白大廚，也有斷頭男鬼和女鬼、栩栩如生的鬼娃恰吉和殭屍、吸血鬼等各式鬼怪盡出。

    高雄萬聖節活動將持續至11月3日，活動期間，每晚6至9點的每半點有全台最大的高22米的大南瓜光雕秀，27日下午3點半至6點半，在南屏路上將有萬聖封街大塗鴉，逢週六、日的下午至晚上有南瓜市集，和南瓜舞台表演。

    市長陳其邁於遊行隊伍中向沿路民眾發糖。（高雄市教育局提供）

    市長陳其邁於遊行隊伍中向沿路民眾發糖。（高雄市教育局提供）

    父子檔扮成地獄來的黑白大廚相當真。（記者許麗娟攝）

    父子檔扮成地獄來的黑白大廚相當真。（記者許麗娟攝）

    澳洲Curious Legends 劇團的發光巨偶演出。（記者許麗娟攝）

    澳洲Curious Legends 劇團的發光巨偶演出。（記者許麗娟攝）

    澳洲Curious Legends 劇團的發魟魚。（記者許麗娟攝）

    澳洲Curious Legends 劇團的發魟魚。（記者許麗娟攝）

    水果奶奶、高雄熊、口袋小子皮擦、蜜柑站長等吉祥物，相當受小朋友歡迎。（記者許麗娟攝）

    水果奶奶、高雄熊、口袋小子皮擦、蜜柑站長等吉祥物，相當受小朋友歡迎。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節遊行滑輪隊。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節遊行滑輪隊。（記者許麗娟攝）

    有1家4口扮成西遊記的主要角色。（記者許麗娟攝）

    有1家4口扮成西遊記的主要角色。（記者許麗娟攝）

    小朋友的斷頭造型驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    小朋友的斷頭造型驚悚度破表。（記者許麗娟攝）

    鬼娃恰吉造型十分吸睛。（記者許麗娟攝）

    鬼娃恰吉造型十分吸睛。（記者許麗娟攝）

    一群好友變裝成中西洋鬼怪、魔女等到場一同搞怪。（記者許麗娟攝）

    一群好友變裝成中西洋鬼怪、魔女等到場一同搞怪。（記者許麗娟攝）

    高雄萬聖節大遊行在凹子底森林公園登場，吸引近8萬人到場狂歡。（高雄市政府提供）

    高雄萬聖節大遊行在凹子底森林公園登場，吸引近8萬人到場狂歡。（高雄市政府提供）

    高雄萬聖節大南瓜光雕秀吸引民眾觀賞。（高雄市政府提供）

    高雄萬聖節大南瓜光雕秀吸引民眾觀賞。（高雄市政府提供）

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