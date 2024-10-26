新北「府中搞什麼鬼」 侯友宜復古裝扮帶頭踩街

經發局在板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

2024/10/26 14:39

〔記者黃子暘／新北報導〕萬聖節在即，新北市府經濟發展局在板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」，活動自今（26）日起至明（27）日登場，市長侯友宜身著復古裝扮帶領變裝民眾一起踩街遊行，沿路也發送糖果給小朋友們，現場還有變裝比賽，賽事分為變裝達人組及童趣親子組，許多家長與小朋友都精心打扮出席，100多組變裝參賽者同場較勁。

侯友宜表示，今年市府整合經發局、文化局、市場處以及府中商圈等資源，推出近一個月的「2024府中奇幻城」系列活動，盼公私資源整合擴大活動效益，進而創造庶民經濟，4月強震重創花蓮，為支持花蓮觀光產業與經濟復甦，今日也有邀請當地業者來到現場展售商品，新北市與花蓮縣將持續合作，為花蓮的重建和發展貢獻力量。

請繼續往下閱讀...

經發局長盛筱蓉說，今年的「府中搞什麼鬼」以「枋橋時代」為主題，帶領大家回到100年前的府中，踩街隊伍邀請到以社交搖擺舞聞名的「Swing Taiwan」，換上主題復古服裝與現場觀眾共舞，還有「興傳奇青年劇場」、小朋友最愛的「Food超人玩偶」來擔任遊行前導隊伍；為吸引民眾響應復古氛圍，現場推出「穿古著，抽好禮」的集客活動，只要身上有復古元素（配件、服飾等），就可以到服務台參加市集特色禮品、合作商家提供贈品的抽獎。

萬聖節少不了變裝元素，今年活動吸引100多組參賽者；經發局補充，只要完成變裝比賽，參賽者就有機會抽到總價值6萬元的參加獎，如，拍立得、微型投影燈、隨身藍芽音響、復古電烤箱、復古LED露營燈、府中券500元等豐富獎項，總計有100項。

經發局補充，府中商圈店家也參與店面佈置比賽，10月27日前可透過網路票選出最具特色店家，前6名店家頒發3000元獎金，投票可洽活動官網，另有100多家府中特約店家推出限定優惠，詳情可洽特約店家活動表單。

經發局在板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

經發局在板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多親子來參加，侯友宜也以復古裝扮登場發糖果給小朋友。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法