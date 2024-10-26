看萬聖節大南瓜 柯志恩回憶幫愛女變裝「漢堡」慘痛經歷

柯志恩在造型大南瓜前，憶起當年萬聖節，幫女兒變裝成「漢堡」的慘痛經歷。 （記者葛祐豪翻攝）

2024/10/26 09:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一年一度的萬聖節即將到來，高雄市政府在凹子底公園，打造全台最大22米高巨型南瓜燈，國民黨立委柯志恩也到場和市民同歡，看到許多家長幫孩子祭出各種創意打扮，身為兩個孩子媽媽的柯志恩，也想起當年萬聖節幫女兒變裝成「漢堡」的慘痛經歷。

柯志恩回憶，女兒5歲就讀幼稚園時，當年萬聖節園方舉辦創意比賽，當天裝扮最有創意的小朋友，就能得到冠軍。為了讓女兒拿到人生中第一個第一名，柯志恩靈機一動，決定把女兒裝扮成「漢堡」，還使出渾身解數，把枕頭改造成麵包，並買了皺紋紙當成蔬菜，女兒本人則是夾在中間的漢堡肉。

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女兒圓滾滾的可愛模樣，最後果然在萬聖節當天，得到創意比賽第一名，但相較柯志恩的開心尖叫，女兒則是全程嘟著一張臉，最後還眼泛淚光的上台領獎。

看到女兒的委屈模樣，柯志恩當下也意識到自己錯了，原來當天幼稚園裡其他小朋友，都被家長打扮成小天使和小公主，唯獨女兒被自己打扮成漢堡，忽略她也想像其他小朋友一樣，漂漂亮亮、可可愛愛過萬聖節，也讓柯志恩事後相當自責。

柯志恩也以自身的這段往事提醒家長，在幫孩子做萬聖節裝扮時，「一定要事先跟孩子好好討論，尊重孩子才是主角」，家長們千萬不要過多涉入自己想法，只為了求取名次，反而傷害了孩子的自尊心，以孩子的想法來打扮，親子間才能共度萬聖節最棒的共聚時光。

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