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    打造宜蘭綠色防護屏障 師生聯手種下100棵林投樹

    宜蘭縣小學生在五結海岸的加禮宛保安林，種下象徵希望的林投小苗，守護沿海保安林。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣小學生在五結海岸的加禮宛保安林，種下象徵希望的林投小苗，守護沿海保安林。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2024/10/26 14:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭長年受颱風及強勁東北季風侵襲，海岸保安林不斷遭受侵蝕，導致部分地區植被破損，進而加速海岸線退縮，林業及自然保育署宜蘭分署邀請100名師生，在五結海岸的加禮宛保安林，聯手種下100株象徵希望的林投小苗，打造綠色防護屏障。

    林投又名露兜，常成大片群落生長，是一種海漂植物，耐濕、耐鹽及風沙，更有著驚人的防風定沙能力，它的氣生根不僅能吸收水分，還能增加樹的穩固力，保護樹旁沙子不讓風吹走，是優良的防風植物。

    宜蘭分署邀請大福、過嶺、公館、壯圍及學進國小等5校、100名師生，參與海岸植樹環境教育活動，帶著100株的林投苗木深入保安林後植栽，同時觀察濱海植物在惡劣環境中的生長特性，防止土壤侵蝕和沙土流失，更有助於穩定海岸線，避免海岸的退縮和土地流失。

    宜蘭分署表示，林投還能為在地動植物提供棲息環境，果實可供鳥類和其他動物食用，對維護海岸生態系統的平衡，也有重要作用，羅東及東光國中師生也接力搭建堆砂籬，進一步加強海岸保護，以堆砂籬固定漂砂，打造保護宜蘭海岸的重要屏障。

    宜蘭師生在五結海岸的加禮宛保安林，聯手種下100株象徵希望的林投小苗，打造綠色防護屏障。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭師生在五結海岸的加禮宛保安林，聯手種下100株象徵希望的林投小苗，打造綠色防護屏障。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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