全國中小學客家藝文競賽 南區6縣市齊聚高雄較勁

全國中小學客家藝文競賽南區初賽，今（26）日在高雄登場。（圖由高雄市教育局提供）

2024/10/26 14:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕113年度全國中小學客家藝文競賽南區初賽於今（26）日在高雄市登場，來自嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣與屏東縣等6縣市，共計92隊、超過千名師生參賽，分別於客語歌唱、口說藝術、戲劇表演競賽，特優隊伍將代表南區於12月7日至新竹縣參加全國總決賽。

南區初賽由三民區獅湖國小主辦，此次競賽有「客語歌唱表演類」、「客語口說藝術類」與「客語戲劇類」3類項目，分為幼兒園、國小低年級、國小中年級、國小高年級與國中5組，分別在莊敬國小、正興國小、民族國小、鼎金國小、鼎金國中展開競賽。

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中央客家委員會參事范雪景指出，客家藝文競賽除了讓各校互相交流，並鼓勵長期支持客家語言、藝文的傳承，持續推動客家語言文化。期許說客語能發揮在日常生活中，客語才能持續傳承下去。

高雄市教育局長吳立森表示，高雄推動客家文化更是不遺餘力，除了原有的美濃客家文物館、牛埔庄生活文化館之外，更於愛河旁增設新客家文化園區、改造舊美濃警察分駐所及日式木構宿舍2棟歷史建築而成的美濃文創中心等。

高雄市亦積極推動台灣母語日、客語選修納入正式課程、客語沉浸式教學計畫、客語生活學校計畫、客語結合12年國教校訂課程計畫、聽聽客家本土技藝競賽及客語認證輔導研習等多元措施，提升學生客語素養能力與使用客語意願。

南部6縣市共92隊在高雄進行分組項目競賽。（圖由高雄市教育局提供）

全國中小學客家藝文競賽南區初賽今（26）日在高雄多所學校分組進行競賽。（圖由高雄市教育局提供）

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