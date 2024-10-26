大減10倍「跌破眼鏡」！日月潭電撈惡霸魚虎球 今年僅3439尾

日月潭防治「湖中惡霸」魚虎球，今年僅電撈3439尾，較去年3萬5029尾大減10倍，令縣府大感意外，不過經魚類專家研判，應是近年持續防治已獲成效。（記者劉濱銓翻攝）

2024/10/26 14:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭「湖中惡霸」外來種魚虎，南投縣政府今年持續電撈防治，本週完成最後一次電撈作業，今年共捕獲3439尾魚虎球，但與去年3萬5029尾相比卻大減10倍，令縣府也「跌破眼鏡」，不過縣府也表示，經詢問魚類專家，認為應是防治已獲成效，明年將會持續電撈，抑制魚虎族群數。

日月潭前幾年魚虎肆虐，除會啃咬潭區其他魚類，還因獵食性強，沒有天敵，被稱作「湖中惡霸」、「生態殺手」，縣府為降低魚虎數量，避免其他魚類魚苗遭魚虎球獵食，2020年起首度以電撈方式移除魚虎球8000尾，2021年捕獲3萬4000尾，2022年為1萬6000尾，2023年則為3萬5029尾，今年卻僅電撈3439尾，大減10倍令縣府也相當意外。

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縣府表示，今年電撈的魚虎球數量大幅下降，經詢問魚類專家後，認為應是這幾年持續防治下，魚虎數量已有減少，加上今年日月潭區漁會在魚虎繁殖期，就加強移除成魚，並捕獲不少抱卵母魚虎，使得成魚配對受到干擾，有助減少孵出的魚球數量，之後縣府在進行電撈防治時，才會較不容易發現魚球，甚至有過電撈「槓龜」的掛零情況。

縣府也說，針對魚虎繁衍是否有一年較多、隔年驟減的「大小年」現象，這部分則要繼續觀察，但潭區的漁民確實有反映今年魚虎確實有比較少了，因此明年仍會持續電撈防治，以抑制魚虎族群數，維護潭區魚類生態多樣性。

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