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    竹縣國中雙語學分班培育種子校長 教學實踐公開觀議課開跑

    新竹縣政府為學生創造優質的雙語學習環境，今年開辦國中雙語學分班，教學實踐公開觀議課邀請台師大教授入班參與，並結合觀議課機制，同步培訓種子校長。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府為學生創造優質的雙語學習環境，今年開辦國中雙語學分班，教學實踐公開觀議課邀請台師大教授入班參與，並結合觀議課機制，同步培訓種子校長。（圖由新竹縣政府提供）

    2024/10/26 14:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府希望為學生創造優質的雙語學習環境，今年開辦國中雙語學分班，教學實踐公開觀議課邀請台師大教授林子斌、王力億共同入班參與，除涵蓋多個鄉鎮市的國中，並結合觀議課機制，同步培訓種子校長，縣內國中小校長組團深入各校共同推展雙語教育。

    教育局表示，為提升學生的國際競爭力，開辦國中雙語學分班，創新整合培育觀議課種子校長，今年9月中旬縣長楊文科更率領校長團隊前往英國教育參訪，透過校長們親身體驗英國的教育經驗，理解雙語教學的需求，打造全縣推動雙語教育的專業支持網絡。

    雙語教學公開說觀議課從10月8日持續到12月17日，勝利國中王淑蘭校長身兼英語教育資源中心召集人，也是此次學分班的學員之一，率先進行雙語教學公開說觀議課。

    王淑蘭強調，身為校長必須以實際行動鼓舞教師，建立教師對雙語教學的信心；參與觀議的種子校長們提及，透過觀議課汲取實務經驗，不僅看到學員在課堂上靈活運用雙語教學策略，也體認到行政積極作為，支持雙語教育的重要性。

    教育局長楊郡慈表示，期許學員們成為雙語教學的標竿，帶領更多教師投入雙語教育，也勉勵種子校長發揮領導力，引領學校打造優質的雙語學習環境，113學年度將進一步開設專屬竹縣的國小現職教師雙語學分班，從小學階段即開始培育雙語教學人才，全面提升縣內教師的雙語教學知能。

    新竹縣政府為學生創造優質的雙語學習環境，今年開辦國中雙語學分班，教學實踐公開觀議課邀請台師大教授入班參與，並結合觀議課機制，同步培訓種子校長。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣政府為學生創造優質的雙語學習環境，今年開辦國中雙語學分班，教學實踐公開觀議課邀請台師大教授入班參與，並結合觀議課機制，同步培訓種子校長。（圖由新竹縣政府提供）

    透過觀議課汲取實務經驗，種子校長們表示看到學員在課堂上靈活運用雙語教學策略，也體認到行政積極作為，支持雙語教育的重要性。（圖由新竹縣政府提供）

    透過觀議課汲取實務經驗，種子校長們表示看到學員在課堂上靈活運用雙語教學策略，也體認到行政積極作為，支持雙語教育的重要性。（圖由新竹縣政府提供）

    透過觀議課汲取實務經驗，種子校長們表示看到學員在課堂上靈活運用雙語教學策略，也體認到行政積極作為，支持雙語教育的重要性。（圖由新竹縣政府提供）

    透過觀議課汲取實務經驗，種子校長們表示看到學員在課堂上靈活運用雙語教學策略，也體認到行政積極作為，支持雙語教育的重要性。（圖由新竹縣政府提供）

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