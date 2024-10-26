何欣純扮「怪盜基德」 台中大里萬聖節遊行親子同樂

立委何欣純（右2）打扮成怪盜基德，參加大里中興商圈的萬聖節大遊行。（何欣純提供）

2024/10/26 20:02

〔記者陳建志／台中報導〕萬聖節即將到來，民進黨台中市立委何欣純今天傍晚在大里中興商圈開趴舉辦萬聖節大遊行，號召500多名親子一起變裝、走出戶外，享受萬聖節獨特的Trick-or-treat「不給糖就搗蛋」，何欣純特別扮成名偵探柯南中的經典人物「怪盜基德」與大小朋友同樂。

何欣純表示，萬聖節雖然是西方流行的節日，但在台灣近年來大受歡迎，不論家長或孩子們更是期待十月最後一週的到來，彷彿初秋季節的另一個兒童節，看到家長自主創意或精心打扮的孩子，讓親子互動更加緊密。

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今天的萬聖節遊行，包括台中市議員李天生、林德宇、張芬郁等人都到場同樂，參與的民眾也發揮創意裝扮成吸血鬼、巫婆等造型。

何欣純認為，萬聖節創意裝扮是1年只有1次，可以名正言順「假鬼假怪」的節日，今日現場湧入近500名親子共同參與，不少參加民眾連續兩年參加，大家的服裝都很有創意且吸睛，允諾只要大家熱情參與，未來將一直舉辦甚至擴大跨區舉辦，讓更多人一起變裝搞怪。

立委何欣純今天傍晚在台中大里中興商圈舉辦萬聖節大遊行。（何欣純立委提供）

立委何欣純今天傍晚在台中大里中興商圈舉辦萬聖節大遊行，民眾發揮創意盡情搞怪。（何欣純提供）

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