竹北萬聖大遊行變裝搞鬼 狂美電影交響派對動漫金曲連發

「電影交響派對x萬聖大遊行」今天（26日）傍晚匯聚了許多精心裝扮的親子，在「奇異博士」竹北市長鄭朝方帶領下，開心地邁步遊行。（記者廖雪茹攝）

2024/10/26 22:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所主辦的「電影交響派對x萬聖大遊行」，今天（26日）傍晚在高鐵前的宏匯未來之心廣場匯聚了約5000人參與，許多親子裝扮各式各樣俏皮搞怪造型，在「奇異博士」竹北市長鄭朝方帶領下，開心邁步遊行；壓軸登場的狂美電影交響音樂，更讓大家沉浸在聲光交織的奇幻之夜中。

萬聖大遊行下午5點左右從復興三路2段高鐵前大空地出發，新竹攻城獅「慕獅女孩」為遊行隊伍熱舞助陣，接著超過10組萬聖派對人偶加入人群一同歡樂遊街。鄭朝方以「奇異博士」造型亮相，帶著一群高大的小丑氣球人，沿途發放萬聖節小禮物與糖果。

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小朋友們創意裝扮花招百出，有小丑、海盜、忍者、吉伊卡哇、骷髏裝、壞女巫、外送員、蜘蛛人等等，小女孩個個都是可愛小公主，跟著爸爸媽媽提著南瓜燈踩街。

這場萬聖大遊行是2024秋之竹北戲劇行旅節的第三部曲，活動從下午2點「竹北好市」開張後，博愛國中國樂團、成功國中木管銅管五重奏、東興國中打擊樂團、米特薩克斯風重奏團陸續登台表演。

壓軸登場的「狂美交響管樂團」演奏竹北限定版節目《卡通動畫大進擊》，團員配合萬聖節Cosplay上陣，與喜劇組合「娛人時代」聯手出擊，演奏包含火影忍者、鬼滅之刃、咒術廻戰、航海王、名偵探柯南、七龍珠Z等多首電影配樂曲目，讓小小動漫迷個個聽得如癡如醉，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

創意裝扮花招百出的親子和小丑氣球人一同遊行。（記者廖雪茹攝）

米特薩克斯風重奏團陸續登台表演。（記者廖雪茹攝）

壓軸登場的狂美電影交響音樂，更讓大家沉浸在聲光交織的奇幻之夜中。（記者廖雪茹攝）

壓軸登場的狂美電影交響音樂，更讓大家沉浸在聲光交織的奇幻之夜中。（記者廖雪茹攝）

「電影交響派對x萬聖大遊行」在高鐵前的宏匯未來之心廣場匯聚了約5000人。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方和交響樂團壓軸演出。（記者廖雪茹攝）

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