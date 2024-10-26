天母萬聖節嘉年華登場！蔣萬安扮「五條悟」爆大兒子給建議

蔣萬安變裝成漫畫《咒術迴戰》的角色「五條悟」。（北市府提供）

2024/10/26 19:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市天母地區年度盛事「天母搞什麼鬼-萬聖節嘉年華」今盛大登場，大小朋友裝扮成鬼娃恰吉、蝙蝠俠、馬力歐兄弟、艾莎等，超吸睛，日本電視劇角色「超人力霸王雅克」也在場互動；台北市長蔣萬安變裝成漫畫《咒術迴戰》的角色「五條悟」，笑說是大兒子當軍師才決定扮演此角色，盼能如五條悟，帶給市民安全感與信賴。

「天母搞什麼鬼-萬聖節嘉年華」今年串聯天母商圈250間店家高掛南瓜燈籠，提供60萬顆加倍佳、曼陀珠及乖乖，讓大小朋友帶著限量版「南瓜桶」免費要糖搗蛋，讓小朋友滿載而歸。

請繼續往下閱讀...

現場除了「超人力霸王雅克」，還有「假面騎士GOTCHARD & GAVV」及「全聯福利熊」、「乖乖」、「可果美三色精靈」等，與小朋友在現場互動玩耍，還有趣味遊戲，搭配天母魔幻氛圍，讓民眾玩得過癮。

蔣萬安表示，近年商圈積極與中華職棒味全龍棒球隊及在地三大百貨聯手，共同創造出好玩又好逛的「天母味」形象，透過如經典「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華、「天母啤酒節」及其他豐富的文化活動，吸引遊客到訪，並多元行銷活絡經濟，促進地方繁榮發展。

蔣萬安也笑說為何會扮成「五條悟」，他表示今年特別請大兒子當軍師，經過多番挑選才決定，「五條悟」不僅強大且帥氣，還具備關懷他人的胸懷，這種孩子氣與強大的個性讓人無法抗拒，希望能夠像五條悟一樣，帶給市民更多的安全感與信賴。

台北市天母商圈發展協會理事長唐笛表示，自2013年起，每年市府與天母商圈在10月共同舉辦萬聖節特色活動，宣傳商圈特色，歷年參與人數也屢創新高，從8萬人次逐漸增長至去年約29萬人次，廿六日的活動也盛大舉辦，人潮看似可超過往年。

台北市天母地區年度盛事「天母搞什麼鬼-萬聖節嘉年華」今盛大登場。（台北市商業處提供）

「天母搞什麼鬼-萬聖節嘉年華」今盛大登場，大小朋友裝扮各種奇裝異服超吸睛。（記者楊心慧攝）

蔣萬安變裝成「五條悟」。（北市府提供）

蔣萬安變裝成「五條悟」。（北市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法