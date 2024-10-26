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    國會擴權法案 憲法法庭：多數違憲 藐視國會罪 違憲

    備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，多數違憲。（ 記者叢昌瑾攝）

    備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，多數違憲。（ 記者叢昌瑾攝）

    2024/10/26 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，認定立法程序雖合憲，但立院要求就總統國情報告進行詢答等多項規定，以及人事被提名人應具結、對拒絕證言的人士處以罰鍰、藐視國會罪、立院委員會成立調查專案小組等爭議法條皆屬違憲，反質詢則是做限縮性合憲解釋。

    立法院五月三讀通過立法院職權行使法修正案及刑法增訂「藐視國會罪」等國會擴權法案共四十四個條文，總統、行政院、監察院、立法院民進黨團均聲請釋憲，憲法法庭昨做成一一三年憲判字第九號判決，共十七項違憲，四項部分違憲，六項在憲判前提下合憲，其餘為合憲或不受理。

    總統國情報告 立院無權要求詢答

    憲法法庭認為，立法程序雖有瑕疵，但整體尚未完全悖離公開透明討論原則，未牴觸憲法。「總統國情報告」則認定，國情報告並非立院得片面決定，立院無指定國情報告內容之權，亦無權就國情報告內容，詢問或要求總統答復、聽取立委建言，均判違憲。

    官員以問題或疑問句答復立委，即便有禮儀爭議，不構成「反質詢」，此前提下不違憲；被質詢者非經主席同意不得缺席、裁處罰鍰、彈劾懲戒移送權、追訴刑事責任等，均違憲。

    人事同意權要求被提名人應有具結義務，違者決議裁罰，均違憲；立法院委員會設立「調查專案小組」違憲，須由院會決議成立「調查委員會」明確授權；調閱文件也應由院會決議，調委會無權自調。

    舉行聽證會方面，認定社會關係人士須經主席同意才能請律師等人協助、缺席或拒絕證言或虛偽陳述的裁罰規定，均違憲；刑法藐視國會罪違反刑罰最後手段性、比例原則，違憲，即起失效。

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