蘇巧慧拚做家長神隊友 化身「水獺媽媽」參與蘆洲萬聖嘉年華

新北市蘆洲歡樂萬聖嘉年華登場，立法委員蘇巧慧（右）以「水獺媽媽」現身、市議員李倩萍（左）則一身公主裝扮。（記者羅國嘉攝）

2024/10/26 19:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕萬聖節即將來臨，新北市議員李倩萍今（26日）在蘆洲永平公園舉辦「藝童遊樂趣－歡樂萬聖嘉年華」活動，邀請立法委員蘇巧慧以「水獺媽媽」到場，活動包括親子闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動，吸引近五百名親子參與。

蘇巧慧表示，他和李倩萍議員都是關心親子教育議題的民意代表，過去不論在地方、中央都有許多共同關心的政策議題，希望未來可以繼續做家長們最好的神隊友，如果民眾有任何大小事，或是希望推動的政策，她作為新北市黨部主委，都會和新北市黨公職一起繼續努力。

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蘇巧慧指出，李倩萍議員已經連續九年舉辦萬聖節活動，他非常感謝議員邀請她參與今年的萬聖節活動，李倩萍和她都是關心親子教育議題的民意代表，時常對許多政策議題共同關心。除了今天的萬聖節活動，她也受到立法委員吳秉叡、新北市議員廖宜琨邀請，參與氣墊樂園及萬聖節派對等親子活動，希望能實際了解更多爸爸媽媽們的育兒心聲。

蘇巧慧強調，他自己就是兩個孩子的媽媽，非常理解育兒的辛勞，因此他擔任立委以來，一直努力為新北打造更好的生活環境，不但時常在地方舉辦親子活動、爭取校園建設改善及公共建設，甚至還成立推廣親子共讀的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，至今已突破250集，期盼打造更友善的育兒環境，他作為黨部主委，也會繼續串聯民進黨新北黨公職，一起成為家長們的神隊友。

李倩萍表示，他和蘇巧慧都是女性，對於婦幼、教育以及民生相關議題都非常關注，由於非常多議題都需要中央民意代表一同幫忙，因此她認為透過今天的萬聖節活動，邀請蘇巧慧一起和更多民眾互動，有助於了解更多基層民眾心聲。

新北市議員李倩萍舉辦的「藝童遊樂趣－歡樂萬聖嘉年華」活動，26日下午於蘆洲永平公園登場。（記者羅國嘉攝）

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