擁抱、貼臉頰...... 基隆市警察局長翁群能遭爆疑性騷女警

基隆市警察局長翁群能遭爆在餐會上敬酒後，與身旁女刑警擁抱、以臉碰觸到女刑警右臉頰，引發女刑警不舒服。（資料照）

2025/01/10 11:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警察局長翁群能遭爆在前晚的刑事餐會敬酒後，對身旁的劉姓女偵查佐涉性騷擾，劉女返隊後向所屬長官表達不舒服，連請2天假。警政署長張榮興昨獲知後，已責成警政署督察室主任顏旺盛組成聯合調查小組展開調查，釐清事發經過，勿枉勿縱。

這起女偵查佐控訴遭基隆市警局長翁群能性騷擾案，發生在8日晚間由基隆市刑警大隊籌辦的年度刑事餐會，餐會共席開15桌，當晚7時許，局長翁群能逐桌向與會刑事人員敬酒，翁走至劉女這桌時站在劉女的右邊，向同桌的刑事人員敬完酒後，翁局長伸手與劉女擁抱，再以臉頰短暫碰觸劉女臉頰，左右各一次，但因空間狹小，翁局長只碰到劉女右臉頰，未碰到左臉頰。

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同桌偵查佐透露，當晚局長逐桌敬酒時，為了跟刑事人員打氣，除了敬酒外，也會與同桌刑警相互擁抱後，以臉頰短暫碰觸對方臉頰，左右臉頰各一次，並非只針對劉女。

劉女當晚返回單位後向所屬隊長陳述當晚經過後，表達她心裏不舒服，並向該單位長官連請2天假；基隆市警察局長翁群能獲知後，昨天下午已向署長張榮興報告此事，署長張榮興隨即責成警政署督察室主任顏旺盛展開調查。

警政署指出，有關基隆市警察局長疑涉言行失檢案，獲知後極為重視，已要求派員盡速查明真相，責成本署督察及業務單位與基隆市政府權責單位（人事處）組成聯合調查小組，尊重當事人陳述，立即展開調查，並秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，釐清相關事證，以客觀、公正態度主動查處，如有違法違紀情事，依法公正處置。

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