京華城弊案 北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 通緝貼身帳房「橘子」許芷瑜

京華城弊案在押的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲押期將屆滿，台北地檢署昨聲請延押。（資料照）

2024/10/26 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕京華城弊案在押的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲及前副市長彭振聲押期將屆滿，台北地檢署昨向台北地院聲請延押兩人，台北地院已排定廿八日、卅一日，分別提訊彭、柯召開延押庭。另北檢也同步對滯留在日本的柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝、註銷護照。-

相關證人未到案 柯具實質影響力

北檢表示，柯文哲涉違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪，依調查小組查獲的事證，足認其有勾串共犯、證人事實；另除本案重要關係人許芷瑜滯留境外，尚有柯於市長時期的舊屬、相關證人尚未傳喚到案說明，考量柯雖已卸任，但仍具一定實質影響力，若未延長羈押，恐難以有效追訴。

請繼續往下閱讀...

彭有湮滅證據事實 共犯供述不一

至於涉犯主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪的彭振聲，不僅有湮滅證據事實，又與共犯間供述不一致，且依目前偵查進度，仍有證人尚未傳喚到庭，足證彭有勾串共犯或證人之虞。因此，北檢昨上午聲請延押柯文哲、彭振聲。

此外，全案關鍵被告「橘子」許芷瑜，自八月廿九日出境日本後，迄今未返國，北檢表示，近期透過其友人策動並呼籲返國說明案情，亦無所得，足認許有逃亡或藏匿的事實，檢察官昨發布通緝，並依護照條例規定，函請外交部領事事務局廢止護照並註銷。

律師郭明翰分析，檢方函請外交部註銷許芷瑜護照的主要原因是限制、防止其潛逃至其他國家，除非許女有日本國籍，否則就是非法滯留的外國人，只要欠缺有效旅行文件，得請求日本政府將她遣返。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法