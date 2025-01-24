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    疫情期間第一線守護染疫病患 53歲北榮胸腔科主任柯信國驚傳猝逝

    台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今驚傳猝逝，醫界震驚。（截自北榮網站）

    台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今驚傳猝逝，醫界震驚。（截自北榮網站）

    2025/01/24 12:53

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台北榮民總醫院胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國今（24日）驚傳猝逝！北榮總院長陳威明證實，柯昨晚參加餐敘返家後突感不適，院方啟動急救程序，搶救超過1小時仍無力回天，他悲痛表示，年僅53歲的柯信國是醫院重點培育的醫師，過去在疫情期間承擔大量染疫病患的治療，挽救無數生命，柯信國的離去不僅是醫院的重大損失，醫界更是痛失英才。

    柯信國是台北醫學大學醫學系、陽明大學醫學院生理學研究所博士，目前是北榮胸腔部呼吸治療科主治醫師，專長領域為慢性咳嗽、氣喘氣促、哮喘病、慢性阻塞性肺疾病、高壓氧治療、長期呼吸器使用疾患、呼吸重症治療，傳出猝逝消息，讓各界不捨。

    陳威明表示，柯信國昨晚參加了台大胸腔科的忘年會，台大與榮總胸腔科向來互動良好，柯也應邀與幾位同仁參加餐會，會後由友人開車送返途中仍神情如常，甚至還能哼唱，毫無異狀。昨晚他突然接到家屬聯繫，得知柯OCHA（到院前心肺功能停止）後，他也迅速通知醫院急救團隊，啟動緊急救治程序。

    陳威明說，院內心臟科醫師與葉克膜小組全力搶救，但搶救持續超過1小時，心跳仍未恢復，最終無法挽回生命。他沈痛表示「這樣的損失，實在令人痛心。」目前柯信國的死因尚未確定，院方未進行解剖，但推測可能與心肌梗塞或腦血管問題有關。

    陳威明指出，年僅53歲的柯信國平日身體狀況良好，是榮總重點栽培的優秀人才，疫情期間更肩負重任，在第一線守護染疫病患，承受巨大壓力與責任。談及家屬，陳威明沈痛地說，柯主任留下了兩名年輕的孩子，妻子也在事發當晚守在醫院陪伴，自己昨夜幾乎徹夜未眠，內心深感悲痛，難以平復，胸腔外科人才本已稀缺，柯的離世是醫院的重大損失、醫界痛失英才。

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