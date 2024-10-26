台南將軍虱目魚節登場 推廣虱目魚食當季

炒虱目魚酥。（將軍區公所提供）

2024/10/26 21:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南市虱目魚養殖全國第一，將軍虱目魚節「朝虱目饗i在將軍」今天（26日）在青鯤鯓漁村登場，推廣虱目魚食當季，品嘗正是時候，活動送出虱目魚粥、推出免費漫遊漁村小旅行，行銷將軍虱目魚的鮮甜滋味，帶領遊客體驗漁村的人文魅力。

台南市長夫人劉育菁和將軍區長許博森現煮虱目魚粥為將軍虱目魚節開幕，劉育菁稱讚台南虱目魚營養豐富，品質第一；將軍區長許博森指出，將軍虱目魚節不只行銷將軍農漁特產，透過將軍漁村輕旅行讓更多遊客了解將軍產業文化、生態旅遊。

請繼續往下閱讀...

現場有虱目魚特色市集，限量100碗虱目魚粥品嘗，分享道地的台南風味和濃厚的人情味，魚胸章彩繪和炒虱目魚酥DIY各100人也都免費，大人、小孩玩得開心，藉體驗了解漁村產業；另發送100份30元市集抵用券、消費滿額500元送蚵嗲，並安排國小才藝和街頭藝人表演炒熱活動氣氛。

免費漫遊漁村小旅行，帶民眾走進將軍區親自感受漁民的生活方式，參觀難得一見的烏魚子製作工廠，體驗鮮蚵剝殼，到青山漁港體驗獨特的「喊魚仔」文化，手作體驗炒虱目魚酥製作，再把親自製作的美味虱目魚酥帶回家。也到扇鹽地景園區近距離觀察濕地生態、欣賞榮獲3項國際大獎的「生命之樹」，到將軍漁港觀海平台賞夕陽，到馬沙溝3D彩繪村發覺漁村巷弄驚喜。

台南虱目魚文化季在北門、學甲、七股、將軍、安南區等5大產區舉辦虱目魚節，明天（27日）最後一場由安南區「成功虱目情」在安南四草大眾廟壓軸舉辦。

小朋友體驗剖蚵。（將軍區公所提供）

漁村輕旅行參觀將軍青鯤鯓的烏魚子製作工廠。（將軍區公所提供）

台南市長夫人劉育菁（右二）和將軍區長許博森（右一）現煮虱目魚粥為將軍虱目魚節開幕。（將軍區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法