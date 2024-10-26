中印邊境和解 撤兵結束對峙

日前已就爭議邊境對峙達成協議的中國與印度的軍隊，25日起已開始從最後兩處對峙點撤軍。圖為2021年2月底在連接斯利那加與拉達克的梭吉拉隘口附近的印度士兵。（法新社檔案照）

2024/10/26 05:30

依協議分階段各自撤離

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼日前宣布就爭議邊境對峙達成協議後，中國與印度的軍隊廿五日落實協議，開始從最後兩個軍事對峙點各自往後撤離，為這兩大亞洲強權自二○二○年雙方邊境駐軍爆發流血衝突以來的最大和解。

拆除4年來所設的臨時哨所

路透引述印度不具名知情官員的話說，中印兩軍隊已開始分階段從雙方最後的兩個對峙點——喜馬拉雅山西部、印度北部的拉達克（Ladakh）的東部的德普桑（Depsang）與狄姆喬科（Demchok）撤離，解除對峙狀態，及逐一拆除自二○二○年五月以來設立的臨時哨所。印軍消息稱，撤離行動從廿二日展開，預計廿九日完成。

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印度軍方預估29日完成撤離行動

根據印媒，消息人士透露，中印兩軍對峙邊境兩側的帳篷、哨站與臨時性建築，正在拆除或已被拆除；原本在此對峙的兩軍也各自撤離，印軍正往西撤離，中軍則正往東撤，雙方派駐當地的軍事指揮官每天一早通電話，討論當天打算採取的行動；中軍撤離估計約需時一週，派駐當地的印軍指揮官會在中軍完成撤離後進行檢查。

中國外交部發言人林劍廿五日在例行記者會上，證實中印撤軍消息，表示根據中印近期就邊界有關問題達成的解決方案，雙方的一線部隊正在展開相關工作，目前進展順利。

預防衝突 互相提前通報巡邏時間

歷時四年多的中印邊境緊張在印度外交部次長唐勇勝廿一日宣布兩國已就邊界地區實際控制線（LAC）沿線的巡邏安排達成協議，中印兩軍就此解除邊境對峙後緩解。根據雙方協議，中軍將不再於德普桑逼退印度部隊，印軍也不會阻止中軍在德普桑巡邏，且為確保兩軍不再爆發衝突，中印將提前向對方通報要巡邏的日期與時間。

長達約四千公里的中印邊界有很大一部分未劃定且具有爭議性，兩國在一九六二年就曾因劃定的邊界興戰。二○二○年五月，中印邊防人員互控對方違反邊境協議並在拉達克對峙，兩國士兵同年六月在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）爆發自一九七五年以來的首場致命軍事衝突，至少廿名印兵與四名中兵死亡。加萬谷的重要性，在於該處通往中印爭議領土阿克賽欽高原——印度宣稱擁有實際上被中國控制的阿克賽欽的主權。

兩軍此後持續於邊境多處駐軍對峙，雙方稍後陸續從五個對峙點撤軍，日前達成協議後又從最後兩點對峙點撤軍。

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