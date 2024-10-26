做人情給習 傳普廷要馬斯克別給台灣星鏈

華爾街日報揭露，為討好中國國家主席習近平，俄國總統普廷曾私下要求美國企業家馬斯克不要開通旗下太空探索技術公司SpaceX對台灣的「星鏈」衛星網路服務。（彭博）

2024/10/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」廿四日報導，據數名現任、前任美歐和俄國官員證實，身兼電動車大廠特斯拉、太空探索技術公司SpaceX執行長的全球首富馬斯克，自二○二二年底開始與俄國總統普廷私下維持頻繁聯繫，對話涵蓋私人、商業和地緣政治議題。在貿易和規避西方制裁等事務上逐漸加深依賴中國的普廷，為了做人情給中國國家主席習近平，去年底甚至要求馬斯克不要開通台灣上空的衛星網路服務「星鏈」（Starlink）。

對此，克里姆林宮廿五日痛斥報導不實，完全是假新聞。克宮發言人佩斯科夫說，普廷只和馬斯克在二○二二年前有過一次「中等長度」的電話討論，「這是唯一一次，此後不曾有過通話」。

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克宮斥假新聞 馬斯克未回應

馬斯克與美國軍方和情報機構具有密切商業聯繫，包括SpaceX做為五角大廈和航太總署（NASA）的主要火箭發射器供應商，讓馬斯克得以掌握某些美國高度機密性的太空計畫，與普廷的關係遂引發對美國國家安全的潛在擔憂。此外，馬斯克與克里姆林宮之間的聯繫在白宮內鮮有人知，數名官員表示對此並不知情。

馬斯克對此未做出回應，他曾回擊批評他是普廷辯護者的言論「荒謬」。馬斯克在烏戰爆發之初對烏克蘭表達強力支持，捐贈大量星鏈終端裝置給烏克蘭，使得烏軍能夠維持通訊和網路能力。但自二○二二年九月馬斯克開始拒絕讓烏軍透過星鏈使用無人機攻擊俄軍在克里米亞半島的海軍基地，理由是擔心引發核戰。

馬斯克二○二二年十月在社群平台Ｘ上就烏克蘭和平路線議題發起投票，選項包括持續讓俄國佔有克里米亞及烏國不加入北約，部分反映俄國立場。情報人士指出，馬斯克就是那時開始與普廷聯繫至今。

華爾街日報指出，馬斯克與俄羅斯的利益在去年開始逐漸重疊，除了俄國使用馬斯克持有的Ｘ散播錯誤資訊，馬斯克自己也在平台上發表反對援助基輔的言論，烏克蘭官員今年早先表示，俄軍在烏國東、南部的佔領區開始使用星鏈做安全通訊，以及延伸俄軍無人機的行動範圍。SpaceX事後稱，經調查後已關閉未經授權者的使用權限。

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