沉睡海底2000年！「羅馬拉斯維加斯」奢華地板重見天日
〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利那不勒斯灣（Gulf of Naples）海底的巴亞（Baiae）古城遺址近日出土一處精美大理石地板，揭開這座「羅馬的拉斯維加斯」神秘面紗。考古學家指出，這項發現為研究古羅馬菁英的奢華生活提供了寶貴線索。
據科學媒體《IFLScience》報導，義大利弗萊格雷亞考古公園弗萊格雷亞考古公園（Archaeological Park of the Phlegraean Fields）在臉書上的發布，這塊地板由數千片大理石拼貼而成，呈現複雜的幾何圖案。專家表示，這種被稱為「切石鑲嵌」（opus sectile）的工藝，使用大理石、貝殼、珍珠母和玻璃等材料，經切割後拼貼成各種圖案，與常見的馬賽克鑲嵌技術不同。
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考古學家推測，這塊地板原為公元3世紀一座豪華別墅的接待室地面。地板設計包括多個尖銳的正方形，每個正方形周圍環繞刻有銘文的圓圈。專家認為，由於製作成本高昂，業主可能使用了回收的石材來完成設計。
巴亞古城位於龐貝（Pompeii）古城遺址附近，曾是羅馬帝國菁英度假勝地。多位羅馬歷史上的重要人物都曾到訪，包括：羅馬共和國末期的政治家兼軍事統帥尤利烏斯‧凱撒（Julius Caesar）、羅馬帝國第五位皇帝尼祿（Nero）、著名政治家和哲學家西塞羅（Cicero），以及羅馬帝國第十四任皇帝哈德良（Hadrian）。這裡不僅有豪華別墅，還有據說具有療效的溫泉，吸引羅馬上流階層前來休閒度假。
然而，巴亞最終難逃厄運。隨著羅馬帝國衰落，城市遭受外敵入侵，8世紀時又遭穆斯林軍隊洗劫。16世紀，由於弗萊格雷亞火山（Phlegraean Fields）活動，巴亞沉入海中。
目前，水下考古學家正努力恢復這座沉沒城市的遺跡。這次發現的大理石地板不僅展示了古羅馬精湛的工藝技術，也為呈現了這座複雜古城的奢華面貌，為研究古羅馬社會生活提供了新的視角。