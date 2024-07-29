沉睡海底2000年！「羅馬拉斯維加斯」奢華地板重見天日

水下考古學家在義大利那不勒斯灣（Gulf of Naples）的沉沒城市巴亞（Baiae）中，發現並打撈出一塊精美的大理石鑲嵌地板。（取自臉書）

2024/07/29 09:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利那不勒斯灣（Gulf of Naples）海底的巴亞（Baiae）古城遺址近日出土一處精美大理石地板，揭開這座「羅馬的拉斯維加斯」神秘面紗。考古學家指出，這項發現為研究古羅馬菁英的奢華生活提供了寶貴線索。

據科學媒體《IFLScience》報導，義大利弗萊格雷亞考古公園弗萊格雷亞考古公園（Archaeological Park of the Phlegraean Fields）在臉書上的發布，這塊地板由數千片大理石拼貼而成，呈現複雜的幾何圖案。專家表示，這種被稱為「切石鑲嵌」（opus sectile）的工藝，使用大理石、貝殼、珍珠母和玻璃等材料，經切割後拼貼成各種圖案，與常見的馬賽克鑲嵌技術不同。

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考古學家推測，這塊地板原為公元3世紀一座豪華別墅的接待室地面。地板設計包括多個尖銳的正方形，每個正方形周圍環繞刻有銘文的圓圈。專家認為，由於製作成本高昂，業主可能使用了回收的石材來完成設計。

巴亞古城位於龐貝（Pompeii）古城遺址附近，曾是羅馬帝國菁英度假勝地。多位羅馬歷史上的重要人物都曾到訪，包括：羅馬共和國末期的政治家兼軍事統帥尤利烏斯‧凱撒（Julius Caesar）、羅馬帝國第五位皇帝尼祿（Nero）、著名政治家和哲學家西塞羅（Cicero），以及羅馬帝國第十四任皇帝哈德良（Hadrian）。這裡不僅有豪華別墅，還有據說具有療效的溫泉，吸引羅馬上流階層前來休閒度假。

然而，巴亞最終難逃厄運。隨著羅馬帝國衰落，城市遭受外敵入侵，8世紀時又遭穆斯林軍隊洗劫。16世紀，由於弗萊格雷亞火山（Phlegraean Fields）活動，巴亞沉入海中。

目前，水下考古學家正努力恢復這座沉沒城市的遺跡。這次發現的大理石地板不僅展示了古羅馬精湛的工藝技術，也為呈現了這座複雜古城的奢華面貌，為研究古羅馬社會生活提供了新的視角。

這幅豪華鑲嵌畫的圖案很可能是由原本用於牆面或其他地板的石材重新利用製成的。（取自臉書）

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