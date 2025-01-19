學測自然、英文考題引爭議 大考中心回應了

針對學測自然、英文考題接連出現爭議，大考中心表示一定會處理。（資料照）

2025/01/19 21:26

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學測英文爆爭議 全教總：圖片模糊恐影響評分

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測如火如荼進行中，不過昨天自然考題出現圖片誤植日本311大地震的年份，今天英文作文考題的圖片場景則有考生反映模糊易誤認。自然考題的部分，大考中心強調一定會處理，專家討論後2月12會公布，英文作文則只要考生敘述合情合理，沒有預設立場。

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自然考科第15題圖片標示近百年來全球前五大規模的地震，其中日本311大地震的年份顯示為2010年，但實際應為2011年才正確。不過補教老師認為，不會影響學生作答。

大考中心主任張新仁表示，學測命題都會邀請各學科專家審慎命題，並邀請高中教師與試考生協助審題，若外界對題目或試卷答案有疑義，都能上大考中心網站上傳意見。

張新仁提到，對於外界提出的內容，大考中心都會交給專家學者討論，並於2月12日將回覆結果公布在大考中心網站，誤植年份的問題已納入試題反映流程，將交由學科專家討論，一定會處理。

至於英文作文則是考放颱風假，並提供考生2張圖片，請考生描述2種不同場景，但其中1張圖有考生認為容易把電影院場景看成速食店、車站、機場等，憂心會得不到分數。

大考中心副主任黃璀娟對此說明，颱風來襲停班停課是絕大多數考生的共同生活經驗，也是台灣常見的新聞議題，並未獨厚特定群體。而考生的作答應就試題所提供的圖片，強調情境對比，至於圖片所在地點，只要考生敘述合情合理，沒有預設立場。

至於評分原則方面，黃璀娟提到，會由閱卷評分標準訂定會議以及試閱會議後確定。於評分標準訂定會議時，會由多位大學教授依據試題的引文、圖片，與寫作任務，並參照來自全國不同地區的抽樣考生作答情形，經過詳細討論後擬定初稿；所有閱卷委員針對評分原則獲得共識後，才開始正式閱卷。

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