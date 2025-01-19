學測國寫找「獨特的52赫茲」 考生：生命與眾不同 渴望懂自己的人

學測19日最後一科考國文寫作，考試結束後，家長在外等待考生交卷出場。（記者林承鴻攝）

2025/01/19 19:45

〔記者林承鴻／台北報導〕114學測第二天（19日）最後一科考國文寫作，作文請考生以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，抒發想像。台北市成淵高中考場考生多表示，題目沒有限制寫作範圍，能發揮的空間大，不過很吃個人經驗，也有人覺得不好想要寫什麼。另一題則要考生闡述公眾人物在社群媒體的擬社會互動所造成的正、負面影響，考生也都從不同觀點寫作。

成淵高中李同學覺得題目很貼切，但很吃個人經驗，他說自己小時候不太擅長人際社交，覺得跟鯨魚很像，沒有人懂自己，但也可能在某方面有特別突出，他說這個與眾不同的地方，才是生命中比較重要的事情，相信總有一天也能找到和自己頻率相同的人，不一定需要別人的認可。他說自己寫起來還滿順的，更謝謝大考中心。

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同校林同學和邱同學表示，題目很難懂，能寫的範圍很廣，不曉得出題老師想要考生寫什麼，但他們也指出這個題目應該比較不會再有爺爺奶奶「被寫死」，有特別一點的人生經驗都能發揮，跟新課綱出題方向比較接近。她們從自身的人生經歷和成長過程出發，林同學就選擇寫自己休學的經驗。

復興高中重同學表示，今年的題目比去年的「縫隙」更好發揮，題目內容敘述並無限制一定要在某一個觀念之下。重同學以「聲音、歌聲」為主軸，指出大家都有自己喜歡、當成榜樣的歌手，雖然彼此互不相識，但能在同樣的歌詞和旋律中找到共鳴，倍感熟悉，並提到每一個人發出的聲音都是不一樣的，沒有第二個人能複製。

至於公眾人物透過社群媒體發展出的「擬社會互動」，成淵高中江同學表示，文章都找得到線索，滿好發揮的，他以網紅為例，指年齡層較低的受眾可能會被網紅影響他們的價值觀。鄭同學則認為，適當的互動可以增進生活動力，但過度就不好了。

泰北高中紀同學表示，作文題目可以發揮的地方滿大的，可以寫自己獨特的經驗，他以「關於我的想法」為題，寫作自己的故事，他認為今年的題目可以結合時事，也可以結合自身獨特生命經驗，開發範圍滿大的。

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