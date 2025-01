日本超壯摔角手搭車「努力縮小自己」 1500萬網大讚︰超有公德心！

2025/01/19 22:00

〔即時新聞/綜合報導〕不少人搭乘大眾交通工具時,都曾遇到有鄰座乘客做出各種令人困擾的行為,像是用私人物品霸佔空位、坐下後把自己的雙腿張很開、看影片或聽音樂不戴上耳機等。對此,有日本網友分享一名身材壯碩的職業摔角手,被人拍到坐地鐵時,主動將自己「努力縮小」,避免碰撞到鄰座乘客,畫面吸引1500萬人朝聖關注。

近期日本社群平台「X」(前Twitter)的網友們討論自己在搭車時,最不希望遇到的鄰座乘客類型或言行,其中又以鄰座不肯主動調整自己的肩膀或雙腳,逕自讓自身肉體觸碰他人的行為,最受到大批網友們抱怨。不僅如此,還有許多網友透露,曾鼓起勇氣向做出這種行為的人委婉反應,卻反遭對方無視或冷言嘲諷,且又以男性居多。

相關討論曝光後,引起平時會這樣做的網友不滿,還留言辯解自己之所以會這麼做,完全是因為天生「肩寬」、「腿長」等身材因素導致,甚至還有人開黃腔聲稱「自己生殖器太大」,不張開腿坐下就會壓到生殖器,讓自己感到不舒服。針對令人無言的詭辯言論,「X」帳戶名為「ミミミ」的日本網友分享了一張照片,畫面秒打臉大批辯解網友。

「ミミミ」分享的照片,是日本職業摔角選手柯布(Jeff Cobb)去年被人拍照乘坐地鐵時,身高178公分、體重約119公斤的他,不僅讓雙腳直直往前放、並未往外左右張開,還將自己雙肩努力向內縮,減少自己身體觸碰到鄰座乘客的可能性。柯布的行為,早在去年就掀起轟動,如今又因為日本「X」的熱門話題,再度吸引大網友討論。

網友們表示,「超有公德心」、「家庭教育很重要」、「很有禮貌可愛的男士」、「莮不要再說自己多大隻了」、「看這舉動就知道他是好人!」、「能屈能伸的才是男子漢大丈夫啊!」、「骨子裡的好教養,懂得體貼別人感受的好人」、「下次看到開腳坐車的人,給他看看這張照片」、「有如此完美的範例,全世界有GG的男性請多學習」。

對於自己的行動再度獲得大批網友的讚美,柯布則在事後發文回應表示,若他這樣的職業摔角選手都能確實做到這件事,那麼一般民眾自然也可以。

Yes, if a Prowrestler can make space, so can you ???????????????????????????????????????????????? https://t.co/mk9WE0wegQ